Ser du ligheden? Det er på konens ordre

NORDJYLLAND:Jamen, det er da..?

Nej, det er det ikke. Men ligheden er slående. Det vejrbidte ansigt. Det lange skæg.

Og nøjagtigt som den karakter, den dobbelte Oscar-belønnede skuespiller Tom Hanks er i filmsællerten af samme navn fra 1994, er René Fosdal-Griffin også vild med at løbe. Bare løbe.

Men hvor Forrest Gump stoppede efter tre år og to måneder på sin tur tværs over USA, bliver den 54-årige nordjyde med bopæl i Guds eget land bare ved. Og ved.

René Fosdal-Griffin René Fosdal-Griffin er 54 år.

Han blev født i Frederikshavn, men er primært vokset op i Hjørring.

Studentereksamen fra Frederikshavn Gymnasium i 1989.

Har en masters-uddannelse i biokemi fra Aarhus Universitet.

Forlod Danmark som 40-årig.

Boede derefter først i England, siden Sydafrika og Singapore, før han flyttede til USA, hvor han nu bor i Silver City, New Mexico.

Arbejder til dagligt som it-konsulent i firmaet MSG Global, som har hovedkvarter i Schweiz.

Gift i januar 2018 med Lisamarie Fosdal-Griffin.

Deler mange løbebilleder på sin Instagram-profil "a_geek_runs_far"

Dedikeret Star Wars-fan. Har fx. en tatovering af Han Solo (spillet af Harrison Ford) på sin ene overarm. Kilde: René Fosdal-Griffin samt hans profil på LinkedIn. VIS MERE

Konen svinger pisken

Ultraløb er blevet René Fosdal-Griffins helt store passion, og det er ikke mindst mødet med hans hustru, Lisamarie, der er årsag til det.

- Hun er pisken i det her, griner han.

René Fosdal-Griffin begyndte først at løbe for syv år siden, og det har udviklet sig ret vildt. Foto: Bente Poder

De kom i kontakt med hinanden kort efter, at vægten havde presset it-konsulenten til at rejse sig fra kontorstolen og begynde at bevæge sig lidt. Lisamarie Fosdal-Griffin er selv tidligere erfaren maratonløber, nuværende løbetræner og personlig træner.

- Da vi mødte hinanden, løb jeg ca. fem kilometer om dagen. Langsomt blev jeg lokket til at løbe et halvmaraton, og efter det første kunne jeg ikke forestille mig at løbe den dobbelte distance. Men det blev jeg så også lokket til, fortæller René Fosdal-Griffin, som i disse dage ferierer hos sin mor i Hjørring for første gang siden 2019 og en mellemliggende covid 19-pandemi.

René Fosdal-Griffin bor i en af USA's sydstater, og det smitter af, selv om han i øjeblikket er på besøg hos sin mor i Hjørring for første gang i fire år. Foto: Bente Poder

Hans første møde med et ultraløb, som er definitionen på løb, der går ud over maratondistancen, var det sydafrikanske løb "Two Oceans" på 56 kilometer.

- Der var ingen af os, der kunne gå dagen efter, husker René Fosdal-Griffin.

Workout og halvmaraton - hver dag

Siden har han og hustruen brudt den ene grænse efter den anden. Det gælder både distancer og antal timer, de løber. For det gør de. Løber sammen.

Bosat i Silver City, New Mexico har René Fosdal-Griffin adgang til at træne i udfordrende terræn og temperaturer, som i disse dage ligger på ca. 37 grader i dagtimerne. Privatfoto

Hver dag står de op kl. 04.30 hjemme i Silver City, New Mexico for at lave halvanden times fysisk workout. Derefter gælder det arbejdet, før de alle ugens hverdage løber et halvmaraton. I weekenden øger de distancen til 30-40 kilometer.

Både lørdag og søndag.

Første gang den 54-årige nordjyde krydsede 100 km-grænsen var i Singapore.

- Da vi først havde gjort det, var næste skridt at løbe 100 miles (160 km, red.). Det har vi vel gjort omkring 20-25 gange siden, fortæller René Fosdal-Griffin.

Han fortæller, at parret nu har doblet den distance op til løb på 200 miles.

- Sådan et har vi til september i Nebraska. Og i oktober skal vi løbe 225 miles fra Kansas og tværs over Missouri til St. Louis, fortæller René Fosdal-Griffin.

Fascinerende hallucinationer

Det løbestærke ægtepar deltager også i løb, hvor det handler om at løbe længst på 24, 48 - eller sågar helt op til 72 timer. Det sker ofte på små rundstrækninger.

René Fosdal-Griffin begyndte at rådføre sig med sin hustru Lisamarie online i 2016, da han netop havde taget hul på at løbe. Året efter mødtes de første gang, og i 2018 blev de gift. I dag bryder de sammen grænserne for, hvor langt de er i stand til at løbe. Privatfoto

- Vi løber langsommere end de fleste andre. Til gengæld sover vi ikke, så mens de andre hviler, overhaler vi dem, griner den nordjyske ultraløber.

Kan du prøve at sætte ord på, hvad det et løbe så langt gør ved dig?

- På et tidspunkt slår din hjerne fra, og du begyndte at få hallucinationer. Jeg har aldrig taget stoffer, men jeg forestiller mig, at det næsten er det samme som at være på en eller anden form for psykedelisk stof. Du begynder at se ting, som ikke er der, forklarer René Fosdal-Griffin og fortæller om en oplevelse, han havde under et ultraløb, hvor dag var blevet til nat.

- Det var som om, vejen rullede op over mig. Alle buskene langs vejen blev til katte eller andre ting, som ikke var der, og så opløstes de, når jeg løb forbi dem. Det giver et rush. For nogle er det skræmmende. Jeg synes, det er fascinerende, fastslår René Fosdal-Griffin.

Er det jagten på det rush, som gør, at du løber langt?

- Nej, det er en sidegevinst. Mest handler det om at se, hvad jeg kan presse mig selv til. Hvad jeg mentalt kan overbevise mig selv om, at jeg er i stand til. Og hver gang, vi øger distancen, viser det sig, at vi ikke er fysisk udfordrede eller begrænsede. Det hele handler om mentalt at overbevise sig selv om, at der kun er tale om tal.

René Fosdal-Griffin slider 12-14 par løbesko op om året. Foto: Bente Poder

Klipper gerne skægget

Trods sin sene debut som ultraløber og de kolossalt mange kilometer, han har tilbagelagt de seneste syv år, har den midaldrende nordjyde indtil videre ikke været plaget af skader.

- Det er værst for fødderne. Man rammer jo jorden mange gange på et døgn. På 24 timer bliver det til ca. 200.000 skridt, fortæller René Fosdal-Griffin, som slider ca. 12-14 par løbesko op om året.

Sammenligningen med Forrest Gump kommer ikke bag på den 54-årige ultraløber.

- Det er meningen. Jeg vil gerne af med skægget, men jeg har fået at vide af min kone, at det går ikke. Hun siger, jeg er nødt til at ligne Forrest Gump, når jeg løber de lange distancer.