Sex-arbejdere er rykket hjem

NORDJYLLAND: Fem minutters sex for 150 kroner. Sådan lyder det absolut billigste tilbud fra en af de mange sex-arbejdere i Nordjylland.

Noget officielt og præcist tal findes ikke, men ifølge Reden - en organisation, der tilbyder hjælp til kvinder i prostitution - er der mindst 987, der i forskelligt omfang sælger sex. Konkurrencen har fået flere til at sænke priserne og andre til at tilbyde sex uden beskyttelse.

- Efter at der begyndte at komme så mange udenlandske piger, er der blevet hårdere kamp om kunderne, siger en af de danske sexarbejdere, som NORDJYSKE har talt med.

I dag kan der købes sex overalt i Nordjylland og ikke kun på de ofte faldefærdige steder med et blinkende Open-skilt i vinduet.

Udlændinge på klinikker

De fleste af de danske sexarbejdere har nemlig forladt klinikkerne og arbejder i stedet hjemme eller fra skiftende steder, hvor de lejer et værelse for en dag. På den måde - der i branchen kaldes privat/diskret - slipper de for omkostninger til klinik-drift og har også nemmere ved at undgå Skat.

Internettet har også gjort det meget nemmere at starte op som prostitueret - en annonce på en af de mest besøgte sexsalgssider koster under 200 kroner om måneden.

Tilbage på klinikkerne er det især østeuropæiske og thailandske kvinder, der ofte arbejder under meget dårlige forhold.

