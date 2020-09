Sex-krænkere skal bremses: Sæt ord på problemet og god opførsel

Tv-værten Sofie Lindes afsløring af en ubehagelig omgang sexchikane ledsaget af en trussel om at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke makkede ret, fortsætter med at skabe debat.

Vi har tidligere på denne plads sagt tak til Sofie Linde for at lægge historien frem - men samtidig opfordret hende til at sætte navn på over for hendes daværende arbejdsplads, DR, for dels at bremse manden i yderligere overgreb, dels at fjerne mistanken fra andre mandlige tv-personligheder, som kunne komme under uretfærdig mistanke.

Vi kan tilføje et tak for at have prikket hul på en betændt byld. For siden har andre kvinder inden for mediebranchen stået frem med lignende historier, hvor mænd har udnyttet deres position i et forsøg på at opnå sex. Således har mere end 700 kvinder - i skrivende stund - skrevet under på et åbent brev for at bakke op om Sofie Linde og samtidig markere, at de selv har oplevet grænseoverskridende adfærd i forhold til deres køn.

NORDJYSKE Medier har også været på gaden i regionen og mødt flere kvinder for at høre til deres erfaringer vedrørende sexchikane. Det kan læses i dagens avis. Heldigvis har flere ikke oplevet noget af den karakter, men der er også eksempler på det modsatte, desværre.

Alt i alt tyder det på, at det er vigtigt at holde fast i den debat og opmærksomhed, der er opstået omkring sexisme i forlængelse af metoo-kampagnen. For det er tilsyneladende ikke bare et problem, der popper op i ny og næ på den ene eller den anden arbejdsplads. Det ser ud til, at der er et lag i vores kultur, vi skal have kigget efter i sømmene - og ikke kun i mediebranchen.

Når det er sagt, er det også vigtigt at bevare fokus på balancen i tingene. Hovedparten af alle mandlige ansatte og ledere opfører sig ordentligt og respektfuldt over for kolleger af det modsatte køn - og omvendt. Og vi skal passe på, at en enkelt blondine-vits ikke ses som udtryk for en sexistisk bevidsthed. Så kan det blive svært at omgås hinanden - og måske også en kende kedeligt - og faren for at se spøgelser ved højlys dag kan være mere ødelæggende end gavnlig i forhold til selve sagen.

Derfor er det vigtigt, at vi som personer, men ikke mindst på arbejdspladserne - offentlige som private - er klare i mælet på, hvad god opførsel er - også når det gælder køn og sex. Der skal sættes ord på god og dårlig omgangsform, og der skal være et trygt forum for at kunne fortælle om sexchikane og dertilhørende trusler.

Netop åbenheden, opmærksomheden, dialogen og retten til at sige fra er måske den bedste måde at få stoppet de deciderede forbrydere og ellers få ryddet op i misforståelser og sårende ord i hverdagen.