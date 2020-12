Sexisme skal bekæmpes: Men skal 20 år gamle synder føre til dom?

Minkskandalen har fyldt så meget i det danske mediebillede, at et andet af årets centrale emner helt er gledet i baggrunden - nemlig sexismen og den krænkelseskultur, der har stukket sit fjæs frem flere steder.

At opgøret med en respektløs omgang med hinanden på landets arbejdspladser og i de politiske institutioner og organisationer ikke er glemt, og fortsat er i gang, blev vi mindet om i den forgangne uge.

Den kendte journalist og studievært Jens Gaardbo valgte i samråd med sin arbejdsgiver at forlade sin stilling hos TV 2. Begrundelsen lød, at Jens Gaardbo i sin tid havde udvist dårlig dømmekraft som nyhedschef for tv-stationen.

Det stod i samme moment klart, at Jens Gaardbos grænseoverskridende opførsel var sket for 20 år siden. Men i forlængelse af TV 2’s interne undersøgelse af udbredelsen af sexistisk kultur, som flere medarbejdere har sat ord på gennem de seneste måneder, blev studieværten fanget i spotlyset. Og selv om der ikke blev sat konkrete ord på hans gerninger, var de altså af en så alvorlig karakter, at mediehuset ikke kunne stå model til et videre samarbejde.

Inden yderligere diskussion skal det slås fast: Sexisme er et no go. Basta. På jobbet skal man kunne være i fred for uønskede seksuelle tilnærmelser og deciderede overgreb - uanset om det er en kollega eller en chef, der ikke kan finde grænsen for ordentlig opførsel. Det må være overskriften for en sund virksomhedskultur.

Men i tilfældet Gaardbo er der noget, der skurrer. Uden at kende sagen i øvrigt, bør advarselslampen blinke i forhold til tidshorisonten. 20 år er længe siden. Det var en anden tid. En anden kultur. Og uden at forsvare fortidens synder, skal man være varsom med at bedømme dem i nutidens klare lys.

TV 2 signalerer selvfølgelig, at problemet tages alvorligt, og at der er villighed til at rydde op. Spørgsmålet er blot, om den form for grundighed, hvor man skuer så langt tilbage, i realiteten kan skade sagen - altså opgøret med sexismen - mere end den gavner.

Helt naturligt kan der spørges til rimeligheden i sanktionen. Og der skal ikke søges længe i kommentarsporene på nettet for at finde talrige eksempler på holdningen: Nu er det da gået helt over gevind.

Det er ærgerligt, hvis opbakningen til en så alvorlig sag skal dale, fordi midlerne til at nå målet virker overdrevne. At bevare fornuften i kampen mod sexisme er at se på den nuværende kultur i en virksomhed, en organisation, et parti eller lignende, sætte klare grænser og have blik for uacceptabel adfærd, skabe et trygt forum for at få hændelser frem i lyset og behandle dem konsekvent - ikke at skue 20 år tilbage i og til en anden tid.