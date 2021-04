SF: Egholm-forbindelse bliver ikke med vores stemmer

NORDJYLLAND:To af regeringens støttepartier - SF og Enhedslisten - vil under ingen omstændigheder stemme for en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm.

- SF kommer under ingen omstændigheder til at stemme for den forbindelse. Det er helt klart. Uanset hvor meget vi så kan få opfyldt af vores ønsker, så ændrer det ikke vores holdning, siger Theresa Berg Andersen, der er folketingsmedlem for SF og viceborgmester i Vesthimmerlands Kommune.

Også partiets formand, Pia Olsen Dyhr, afviser, at SF på nogen måde vil kunne stemme for et infrastruktur-forlig, der inderholder en Egholm-forbindelse.

- Vi kommer ikke til at lægge SF-stemmer til en forbindelse over Egholm. Det vil jeg sige meget klart. Det er ét af de få steder, hvor vi har et økologisk landbrug i Danmark. Det er helt unik natur. Det skal selvfølgelig ikke smadres af en motorvej, siger Pia Olsen Dyhr til DR.

At partiet nu kategorisk afviser forbindelsen, er en betydelig stramning af SFs holdning. For nok har partiet været mod Egholm-forbindelsen, men det er første gang, at partiet stiller det som et ultimativt krav inden forhandlingerne. Tidligere har transport-ordfører, Anne Valentina Berthelsen, ellers sagt til Nordjyske, at de ikke vil stille det som et ultimativt krav.

Partiet er dog ikke afvisende overfor en ekstra fjord-forbindelse - et forlig, der indeholder et ekstra tunnel-rør vil godt kunne få partiets stemmer.

Heller ikke Enhedslisten vil stemme for forslaget. Partiets politiske ordfører, Mai Villadsen, kalder det en eklatant dårlig ide.