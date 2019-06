SFs nordjyske spidskandidat slår fast: Vi har en række krav til Mette Frederiksen

NORDJYLLAND: SF fik et rigtig godt valg og kunne også notere sig fremgang i Nordjylland fra 3,3 pct. til 5,4 pct af de nordjyske stemmer.

For partiets spidskandidat Lisbeth Bech Poulsen var valget også en sejr. Hun fik næsten 1000 flere stemmer end for fire år siden med 2.645 personlige stemmer mod 1.652 i 2015.

- SF har fået et fantastisk resultat. Jeg havde dog gerne set, at vi havde fået to mandater i Nordjylland til at kæmpe for de nordjyske sager, men jeg er rigtig glad for, at jeg har fået de stemmer til at videreføre det arbejde, og SF har fået et rigtig godt valg. Vi har fordoblet vores mandater på landsplan, og de skal sættes i arbejde nu, for vi har rigtig meget vi skal have rettet op på i forhold til grøn omstilling, i forhold til vores børn, der skal flere pædagoger, og så skal vi også have rettet op på velfærden, som ikke har det for godt alle steder, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun erkender, at det ikke bliver nemt at få en aftale på plads med Socialdemokratiet.

- Det bliver ikke nemt. Det tror jeg ikke man skal foregøgle nogen, men det er jo det rødeste folketingsvalg siden starten af 70'erne har jeg hørt, og der har befolkningen jo også sendt et klart signal om, at der skal nogle flere penge til velfærd, for den har fået for lidt igennem nogle år, og det kan vi mærke i vores daginstitutioner, vores ældrepleje og på vores sygehuse. Der er jo også en fællesmængde med De Radikale både på uddannelse og klima, og de har også sagt, at de vil være med til at afskaffe fattigdomsydelserne, så vi må jo finde det vi kan blive enige om, men vi kommer ikke til at støtte, at der bliver ført borgerlig økonomisk politik, som De Radikale gerne vil, siger Lisbeth Bech Poulsen.

SF har en række ønsker og krav til Mette Frederiksen, men nu skal forhandlingerne i gang.

- Vi har ikke lagt skjul på, at der skal minimumsnormeringer til vores børn, og der skal være en bindende klimalov, for det er nødvendigt, men man kan ikke få det hele. Vi har bare stillet nogle ting op, som er rigtig vigtige for os. Mette Frederiksen vil gerne være statsminister, så handler det også om at samle den røde blok, som nu har fået flertal.