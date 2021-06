Sygeplejersker afviser overenskomst: Her rammer strejke i Nordjylland

DANMARK:En del nordjyder må indstille sig på, at en planlagt behandling nu bliver aflyst.

For lørdag går ti procent af de danske sygeplejersker i strejke, og det rammer også i Nordjylland.

På hospitalerne i Thisted, Hobro, Farsø og Frederikshavn - der alle er en del af Aalborg Universitetshospital - vil flere afdelinger blive ramt. Også Regionshospitalet i Hjørring vil blive ramt af strejken.

I alt vil der blive strejket på 25 afdelinger - præcis hvilke har det ikke været muligt at få svar på fra Region Nordjylland. På regionens hjemmeside oplyser de, at de patienter, der rammes, vil få personlig besked.

- Strejken vil kunne mærkes, og vi kontakter direkte de patienter, som vil blive berørt af strejken. Andre patienter skal møde til deres tid som planlagt. Da vi ikke ved, hvor længe strejken vil vare, kontakter vi berørte patienter så sent som muligt, siger regionsdirektør Christian Boel i en pressemeddelelse.

- Strejken vil betyde, at en række behandlinger vil blive udskudt. Vi har dog sammen med de faglige organisationer oprettet nødberedskaber på de berørte afsnit, som fortsat foretager kritiske og akutte behandlinger, siger Lisbeth Lagoni, der er sygeplejefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.

Ifølge Ritzau vil også sygeplejerskestillinger i Aalborg Kommune blive ramt af arbejdsnedlæggelse fra på lørdag. Kommunen har endnu ikke oplyst, hvilke konkrete konsekvenser det får, men i en tidligere artikel i Nordjyske fremgår det, at konflikten vil ramme både ældre- og sundhedsopgaver - men også myndighedsopgaver som visitation, administration og lignende.

Strejken er et resultat af, et flertal i Dansk Sygeplejeråd har afvist et nyt forslag til en overenskomst. Dermed vil over 5000 sygeplejersker på landsbasis gå i strejke.

Medlemmerne skulle tage stilling til et mæglingsforsøg. Der har været en unormal stor deltagelse, og omkring tre ud af fire medlemmer i Dansk Sygeplejeråd har stemt. Og det blev til et klart nej.

66,7 procent stemte for at forkaste forslaget.

Dermed kan over 5000 sygeplejersker se frem til en strejke fra natten til lørdag.

Modsat har medlemmerne af Radiograf Rådet vedtaget den nye overenskomst.

Formand i Dansk Sygeplejeråd og forhandlingsleder for sygeplejersker og radiografer under OK21, Grete Christensen mener, at der er sendt et stærkt signal:

- Jeg ser nej’et som et kraftigt og utvetydigt signal til både arbejdsgiverne og Christiansborg om, at sygeplejerskerne har mistet tålmodigheden. Utilfredsheden med lønnen har vokset sig for stor. Samtidig står vi efter halvandet år med Corona et sted, hvor sygeplejersker har løbet ekstra stærkt i en hverdag, der i forvejen var præget af et presset arbejdsmiljø og umenneskelig travlhed. Glasset var fyldt. Nu er det flydt over, lyder det på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

- Sundhedsvæsnet og dermed alle danskere står i en meget alvorlig situation. Mange års udsultning af hele sundhedsvæsnet, som har ført til stigende arbejdspres og øgede krav om fleksibilitet hos medarbejderne, er en stor del af forklaringen på sygeplejerskernes nej. Arbejdsgiverne og politikerne bliver simpelthen nødt til at finde penge til både en bedre løn og nogle bedre arbejdsforhold, hvis de skal få lettet frustrationerne hos deres medarbejdere, siger Grete Christensen til DSRs hjemmeside.

Opdateres...