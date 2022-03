David har hentet 47 kvinder og børn til Himmerland - nu henter han også deres familier

Der står chokoladeboller, modermælkserstatning og bleer i stabler og venter på de mange børnefamilier, der de næste uger kommer til at strømme igennem Borremose Efterskole, hvor hjælpeorganisationen Charity har indlogeret familier.

Sidste uge kørte David Klit, en tolk og tre chauffører en bus til Polen, hvorfra de hentede 47 ukrainske flygtninge med tilbage - primært kvinder og børn. Tirsdag morgen kører de en bus derned igen, og denne gang har han lavet aftaler på forhånd med specifikke ukrainere, der skal tages med fra opsamlingssteder i Tyskland og Polen - familiemedlemmer.

De, som endnu befinder sig fra langt fra de ukrainske grænser, kan de forhåbentlig tage med om et par uger, når han kører igen, hvis familiemedlemmerne kan komme afsted. Nogle befinder sig så langt væk som i Kharkiv ved den russiske grænse, og familierne i Danmark er i daglig kontakt for at undersøge muligheder.

David Klit har en tømrervirksomhed og er derudover daglig leder af NGOen Charity, der arbejder med flygtninge og socialt udsatte. De står også bag julekurv.nu og foodbank.nu, der deler gratis mad ud i Aalborg, og de har startet efterskoler op. Foto: Torben Hansen

Der var ingen tolk til stede, da Nordjyske besøgte efterskolen søndag og kun få, der kunne engelsk, derfor er der ikke talt med beboerne.

For David Klit, grundlæggeren af Charity, giver det på alle måder god mening at gå efter familiesammenføring.

- Hvis du kommer her alene med to børn, der skal integreres i danske skoler, kan det være svært samtidig at finde og passe et job. Det er meget lettere, hvis din mor, søster eller kusine også er her, og I kan hjælpes ad med børnene, siger David Klit, der finder det sandsynligt, at mange ukrainere kommer til at slå sig permanent ned i Danmark.

Han håber på, at alle skal tilbage, understreger han, men Charitys afsæt er, at de ikke skal. Dét Ukraine, der står tilbage efter invasionen, tager mange år at opbygge. Og så skal de finde ud af, hvordan de bedst muligt kan falde til i Danmark og blive velintegreret.

- Mange kvinder er kommet herop alene, deres mænd har ikke kunnet forlade Ukraine, og nogle mænd kommer måske ikke derfra i live. Er kvinderne flere og kan bo i samme lejlighed, kan de have råd til mere og være sammen om at få dagligdagen til at fungere og danne netværk, siger David Klit, der forventer, at der er 15 familiemedlemmer, der skal tilbage med tilbage tirsdag.

Derudover bliver der plads til 35 ukrainere mere i bussen. Der er plads til 150 på efterskolen, og han håber på at kunne hente cirka 50 nye ukrainere om ugen, hvis Rebild Kommune kan få 50 ukrainere videre til andre boliger hver uge.

Har du lyst til at hjælpe? De ukrainske familier mangler lige nu cykler i god stand til børn og voksne. Derudover er der behov for legetøj - giv kun noget, du selv ville modtage. Begge dele kan afleveres på Borremose Efterskole ved Aars eller i Charity genbrugsbutik i Klarup. VIS MERE

- Er der jobs i Danmark?

Lige nu er flygtningene på "ferie", hvis man kan kalde det det, fortæller David Klit, der sammen med frivillige lørdag havde de nye borgere med i Blokhus. Mandag kommer Rebild Kommune forbi, og så skal de 47 ukrainere have et CPR-nummer, så de voksne kan meldes ledige og modtage kontanthjælp og dagpenge, og så bliver de tilbudt vaccinationer. Derefter skal de indlogeres rundt omkring i kommunen.

De ukrainske borgere, David Klit og Charity har hentet, er lige nu i Danmark på et turistvisum. Når den nye særlov om asyl træder i kraft i den kommende uge, overgår de til den. Foto: Torben Hansen

Det er tilladt for mænd med tre børn og mere at tage med deres familier ud af landet, så de kan hjælpe med at forsørge dem, derfor er der også mænd blandt de 47 flygtninge. Her privatfoto fra udflugt til Blokhus.

Det er Charity, der betaler for deres ophold på efterskolen, og det er noget, mange af ukrainerne finder svært, fortæller han. Mange har fra start efterspurgt mulighed for at arbejde - en kvinde der vendte hjem fra arbejde som vinduespudser i Ukraine og fandt sin bolig brændt ned, har taget grej til vinduespudsning med sig hele vejen til Danmark, så hun kan starte op som vinduespudser her.

- Mange ukrainere er klar på at tage fat, og de kommer til Danmark i en tid med mangel på arbejdskraft. Det første, folk spørger efter, når vi tager dem med, er om det er sikkert i Danmark. Deres andet spørgsmål er, om der er jobs at få. Når folk er så selvhjulpne, er det bedre at hente endnu flere herop end at overhjælpe dem, der er her, siger David Klit, der har udskudt den renovering af efterskolen, der ellers var i gang, for at kunne huse flest mulige.

Nogle af værelserne fremstår således slidte, og der mangler lamper i spisesalen, hvor der i stedet er hængt lyskæder op.

- De får ikke fine forhold, men det er jo bare en overgangsperiode, til de kommer videre, og hellere tage imod flere end gå op i pæne rammer. Lige nu handler det om at hjælpe flest muligt.