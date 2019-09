Sig det højt: Ekspert anbefaler, at vi taler mere åbent om vores økonomi - se video med fem gode råd

Taler du med dine venner om din økonomi?

En undersøgelse, som YouGov har foretaget for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden, viser, at hver tredje unge dansker under 30 år synes, at det er svært at tale om økonomi med vennerne.

Derfor har de to parter - Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden - nu igangsat en kampagne, der skal gøre det nemmere at tale åbent om ens privatøkonomi.

- Det går ud over trivslen hos de unge, når der er rod i økonomien. Et godt skridt til at få styr på pengene er at tale om det. Det er derfor vi med kampagnen "Tal om din økonomi, før prisen bliver for høj" vil prøve at bryde tabuet om økonomi og få unge til at tale med venner og familie om deres økonomi – også når de ikke har styr på den. Dermed mindsker de nemlig risikoen for at havne i gældsproblemer, siger Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Astrid Melander, projektleder ved Forbrugerrådet Tænk, giver dig her fem gode råd til at få styr på din privatøkonomi:

Pynter på økonomien

Undersøgelsen viser også, at en fjerdedel af alle unge oplever, at deres venner indimellem pynter på deres økonomiske situation. Et resultat, der bekymrer formanden for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip.

- Når unge pynter på deres økonomi, er de med til at skabe urealistiske forventninger over for hinanden om, hvad man som ung skal have råd til. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at unge har svært ved at sige nej til deres venner. Og det bliver ikke nemmere, hvis man har en forestilling om, at alle andre har råd. Derfor er det vigtigt at tale ærligt om det. Ellers kommer vi aldrig de her problemer til livs, siger hun.

Voxpop: Her kan du høre Mathias, Amalie og Christian tale om deres forhold til økonomi:

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.006 kvinder og mænd mellem 18 til 30 år af YouGov for Forbrugerrådet Tænk og TrygFonden i perioden 6. juni til 10. juni 2019.

