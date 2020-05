Sig ja og syng med: Nordjyde vil have os til at synge på jobbet

Der er blevet sunget en hel del i virtuelt fællesskab i coronatiden - men hvorfor skal det stoppe, når vi nærmer os hverdagen igen? Frode Muldkjær fra Nørresundby, manden bag Garagehøjskolen, vil gerne gøre sit til, at sangen fortsætter som en naturlig del af fællesskabet alle steder, hvor vi mødes.

I virkeligheden eller online.

- Det er 80 år siden, danskerne samlede sig i tusindtal til alsang i protest mod besættelsesmagten. Derfor var der i år planlagt en række fællessangsarrangementer – særligt omkring 4. maj - som naturligvis blev aflyst. I stedet har DR taget over, og lavet morgensang hver dag, og Fællessang – hver for sig hver fredag aften, siger Frode Muldkjær.

Og mange synger sammen fra altaner og vinduer, med eller uden musik fra gaden eller gården.

Frode Muldkjær synes det er vigtigt, at fællessangen fortsætter, når coronaen slipper sit tag.

- Fokus på den danske sangskat vil selvfølgelig blive genetableret på højskoler, efterskoler, i forsamlingshuse, seniorklubber, til Maratonsangdage og andre steder, hvor man fortsat vil give fællesskabet, sjælen, hjertet, fantasien, sproget, og humøret maksimal prioritet, siger højskoleforstanderen.

- Men vi skal også have arbejdspladserne med!

Garagehøjskolen bygger i høj grad på arrangementer, hvor mennesker mødes og synger sange fra den Højskolesangbogen. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Garagehøjskolen vil derfor gerne give danskerne et tilbud, som de får let ved at sige ja til:

De virksomheder, der er interesseret i fællessang i deres kantine, i kontorlandskabet, fabriksområdet eller andre steder. kan henvende sig til Garagehøjskolenog aftale de nærmere rammer.

- Det kan være som go’morgen-sang eller fyraftenssang, et ugentligt arrangement eller hvad man nu synes.Tidsrammen kan f.eks. være en halv time. Garagehøjskolen har kontakt til flere klavermennesker, som gerne vil være med, så alle ingredienserne til en god og sangglad kan komme på plads.

- Henvendelser fra hele landet er velkomne – men Nordjylland har øverste prioritet, siger Frode Muldkjær.

Den første rigtige fællessang i Danmark daterer sig til 1838 og har udviklet sig sammen med højskolebevægelsen. De oprindelige salmer og folkeviser er gennem tiden suppleret med viser, lejlighedssange, gejstlige som verdslige tekster, og med sange af Benny Andersen, Jens Rosendal, Steffen Brandt, Sebastian, Anne Linnet og alle de andre, hvis sange vi synger til hverdag og fest, forklarer han

Og slutter selv lidt poetisk og begejstret:

- Den danske sangskat er stor poesi, der handler om morgensolen, foråret, sommeren, kærlighed, tro, hverdagen, frihedskampen, fællesskaber, historien, sprog, ånd, og er om tiden, der var, er og kommer – alt det der giver glæde og optimisme, skaber et folk med sammenhæng og -kraft og indsigt til bedre at forstå mennesker, og det samfund man lever i.