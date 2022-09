Sigtelse for databedrageri mod Pinderup Træpiller

AGERSTED:Nordjyllands Politi har rejst sigtelser for databedrageri mod personkredsen bag virksomheden Pinderup Træpiller. Samtidig efterforsker politiet også trusler mod de sigtede i sagen. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sigtelserne for databedrageri skete på baggrund af, oplyser efterforskningsleder og politikommissær Jan Brun Sørensen, at politiet 21. september 2022 foretog beslaglæggelse af indestående hos de to sigtede personer bag virksomheden samt ved betalingsplatform, der er forbundet til en konto ejet af de sigtede.

Trusler mod sigtede

Politikommissær Jan Brun Sørensen kan desuden oplyse, at Nordjyllands Politi har modtaget flere anmeldelser om trusler, der er rettet mod personkredsen bag Pinderup Træpiller som følge af manglende tilbagebetaling af annullerede bestillinger.

- Dette er selvsagt slet ikke muligt, da vi har beslaglagt pengene i forbindelse med vores efterforskningsarbejde, fastslår Jan Brun Sørensen, der i næste moment minder om, at trusler kan være en overtrædelse af straffeloven bestemmelser herom:

- Trusler er helt uacceptable, og de sager kommer vi også til at forfølge, siger Jan Brun Sørensen, der tilføjer, at truslerne har været en belastning for de sigtedes familier:

- Det bør man afstå fra, straks.

Efterforskning fortsætter

Politikommissæren understreger, at man nu skal lade politiet passe sit arbejde med at efterforske sagen om databedrageri. Nordjyllands Politi kan dog, af hensynet til den aktuelle efterforskning mod virksomheden, ikke udtale sig i detaljer om denne sags videre forløb.

- Jeg kan kun i relation til sagen sige, at der fortsat pågår en efterforskning, som har til formål at fastlægge, om der er grundlag for at opretholde sigtelserne for databedrageri, lyder det fra Jan Brun Sørensen, der i den forbindelse understreger, at personerne i sagen er sigtede og ikke dømt.

- En sigtelse er ikke det samme som, at man er skyldig. Det afgør kun retten. Det handler også om, at de som sigtede får nogle rettigheder sammen med sigtelsen, f.eks. bistand fra forsvarsadvokat, mens vi efterforsker mod dem.

Jan Brun Sørensen kan heller ikke udtale sig om efterforskningens forventede tidsmæssige udstrækning.

- Vores arbejde fortsætter, indtil sagen er fuldt belyst, pointerer politikommissær.