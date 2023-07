Sikke en sveder: Her toppede varmen i Nordjylland

NORDJYLLAND:Det var ventet, at søndag ville blive en regulær sveder i Nordjylland - ja, i hele Danmark.

Og meteorologernes forudsigelse holdt stik.

Overalt i det nordjyske var strandene ved feriebyerne tætpakkede med sol- og sommerhungrende nordjyder og turister.

Ifølge DMI's temperaturkort var der dog ét sted i det nordjyske, hvor temperaturen blev presset lige en kende højere op end andre steder. Det var i Vestervig i Thy, hvor temperaturen søndag eftermiddag kl. 14.40 blev målt til 28,2 grader.

Blokhus Strand er et yndet mål for sol- og badehungrende nordjyder og turister, når temperaturen rammer 25 grader og derover. Og det gjorde den rigtigt mange steder søndag. Foto: Bo Lehm

Det var præcis samme temperatur, som blev målt både ved Aars i Vesthimmerland og på en målestation i Rebild Kommune 17. juni - som den dag var årets hidtil højeste i hele Danmark.

Den blev søndag overgået i København, hvor der på en målestation ved Landbohøjskolen på Frederiksberg blev målt 29 grader kl. 15.40.

I Skagen bryster man sig over at være det sted i Nordjylland, hvor der er garanti for flest soltimer. Der er helt sikkert noget om snakken, men søndag var det også Nordjyllands køligste sted med "sølle" 20,2 grader kl. 12.40 som det højeste. Så kan man tale om, at der er koldt på toppen..

Regn venter mandag

Søndagens lækre sommervejr var afslutningen på en solbeskinnet weekend. Allerede mandag er der omslag i vejret, og mange steder i Nordjylland meldes der om risiko for store regnmængder og temperaturer under 20 grader.

Sommersøndag i Nordjylland