Silvia havde forberedt mad til 20 gæster fra Hvalpsund - nu giver hun det til naboerne

SUNDSØRE:Meget af maden var allerede forberedt, da Silvia Jensen hørte, at reservefærgen Sleipner, der sejler mellem Hvalpsund og Sundsøre, torsdag morgen var stødt på grund på en sandbanke ud for Sundsøre.

Sammen med sin mand, Ole Mark, ejer hun Brænderiet Limfjorden.

Torsdag formiddag skulle 20 medarbejdere fra Museet Herregården Hessel i Farsø have taget færgen fra Hvalpsund til Sundsøre for at besøge brænderiet, der ligger lige for foden af færgelejet i Sundsøre for at få en rundvisning med smagsprøver og efterfølgende spise middag.

Gæsterne stod parate til at tage færgen klokken 10, men det blev aldrig til noget, fordi færgefarten blev afbrudt efter torsdagens første tur på overfarten klokken 5.45.

Færgen havde fået motorstop og var drevet på grund - og der har den lagt hele dagen.

- Da jeg hørte, at færgen ikke sejlede, skyndte jeg mig at ringe derover, men de kunne simpelthen ikke nå at samle de 20 personer, som de skulle komme, og køre hele vejen udenom og få det organiseret, fortæller Silvia Jensen.

Derfor var brænderiet nødt til at aflyse arrangementet og udskyde det til senere på året eller til det nye år.

- Det var bare ærgerligt, for de kunne ikke komme herover. Det er selvfølgelig også ærgerligt for os. Vi havde forberedt mad, siger Silvia Jensen.

Hun har derfor været forbi brænderiets naboer for at høre, om de kunne hjælpe med at aftage maden, så den ikke gik til spilde.

- Det kunne de heldigvis godt, griner hun.

Selvom Silvia Jensen forsøger at få det bedste ud af situationen, er hun ked af, at der igen er problemer med færgen.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med færgen, og vi er så glade for den, fortæller hun.

Det er blot lidt over en uge siden, overfarten mellem Hvalpsund og Sundsøre også måtte indstilles, fordi en lastbil var trillet i vandet fra færgen.

- Det er simpelthen så uheldigt, siger hun.

Hun påpeger, at Brænderiet Limfjorden er meget afhængig af færgen i kraft af brænderiets placering.

- Vi får rigtig mange gæster fra Himmerland, der kommer og besøger os. Og det der med at tage færgen over er ligesom lidt eksotisk. Det er ligesom, man rejser lidt på ferie. Det er i hvert fald, hvad de fortæller os, når de kommer. Det er en hyggelig lille færgetur, så vi er selvfølgelig kede af det, når sådan noget sker, siger Silvia Jensen.

Hun krydser derfor også fingre for, at færgen hurtigst muligt kommer på rette kurs igen. Derfor følger hun også nøje med i, hvad der sker i løbet af torsdag aften ved færgelejet - det er dog ikke helt let i dagens vejr.

- Vi plejer at kunne se helt fint ud, men der er så tåget fra vores hus, siger hun.