Situationen stadig alvorlig til trods for mindre smitte: - Det kan hurtigt gå den anden vej

NORDJYLLAND:Smitten er fortsat på vej ned i Region Nordjylland. Det viser de seneste tal for Statens Serum Institut.

De seneste tal fra mandag kl. 14. viser, at kun fem prøver fra søndag var positive for covid-19. Selvom det tal givetvis vil stige, som flere prøver analyseres, kan man over flere dage se et mønster. Smitten er på vej ned.

Michael Dalager-Pedersen, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital, fortæller også, at den aktuelle status i regionen er lidt bedre end omkring nytåret, hvor der var flere indlagte. Dog er der stadig et stort træk på intensivafdelingen, og det er alvorligt, forklarer han.

Mandag er 44 mennesker indlagt med covid-19 i Region Nordjylland, heraf 13 på intensiv. Antallet af indlagte på intensiv har ligget nogenlunde stabilt siden nytår.

- Der er en stor gruppe, der kan hjælpes med få dages indlæggelse, og så er der desværre den her gruppe af patienter, der får det så dårligt, at de skal på intensiv. Der kan indlæggelsestiden være meget lang, og derfor går der også lidt tid, før tallet falder igen.

Smitten kan stige eksplosivt

Selvom smitten går den rigtige vej, er der ikke noget, der tyder på, at vi lige om lidt igen kan samles i større grupper, tage ud at spise eller gå til koncerter. Søndag aften skrev statsminister Mette Frederiksen (S) på Facebook, at vi risikerer at tabe kontrollen, hvis der bliver åbnet op.

- Til trods for faldende smittetal er den britiske mutation på vej frem. Og vi modtager ikke vacciner hurtigt nok til at vinde det kapløb. Derfor skal smittetallet længere ned, skrev hun.

Ifølge den ledende overlæge er tiden heller ikke endnu til, at slægge på forholdsreglerne om mindre socialt samvær, afstand og hygiejne.

- Hvis folk begynder at slægge på forholdsreglerne og restriktionerne, så kan det hurtigt gå den anden vej, advarer han.

Den ”britiske mutation”, der er en mere smitsom variant af covid-19, har også ramt Nordjylland. Michael Dalager-Pedersen har dog ikke kendskab til, at nogle af sygehusets patienter har eller har haft den britiske mutation. Det skyldes blandt andet, tiden det tager at få analyseret prøverne. Han kan derfor heller ikke afvise, hvorvidt nogen af patienterne er smittet med mutationen.

Men selvom andelen af smittede med den britiske variant er faldet i Nordjylland, så er det langt fra sikkert, den udvikling vil fortsætte.

- Det samlede billede i Danmark er en lille stigning uge for uge, og det må vi også forvente; at den langsomt vil udgøre en større og større andel i Nordjylland, forklarer Michael Dalager-Pedersen og uddyber:

- Og når jeg siger langsom, så er det under de aktuelle restriktioner. Åbner vi op, vil det gå hurtigt med, at den vil få en større rolle og udgøre en større andel. Det kan ske eksplosivt.

Åbner næppe 7. februar

Indtil videre gælder restriktionerne, der skal holde smitten og den britiske mutation nede, indtil d. 7. februar. Men den ledende overlæge tror ikke, vi skal forvente samfundet åbne op igen om små tre uger. Der er nemlig flere faktorer, der spiller ind på smittespredningen i samfundet.

- Vintervejr er godt for virus men skidt for os. Så man kan da have et forsigtigt håb om, at vi får et bedre vejr i februar og marts, og det i sig selv vil kunne give mindre virussmitte.

Jeg håber også, at de her vaccineleverancer, som vi går og venter på, kommer, og at vi får rigeligt med vaccine, siger han med henvisning til, at regionen har sat vaccinationen af nye grupper på pause.

- En tiltagende vaccination af risikogrupper; blandt andet ældre, plejehjemsbeboere og folk med kroniske sygdomme, vil på sigt gøre, at netop de patienter, der har det med at blive indlagt med covid-19, i mindre grad vil komme på sygehuset. Kan man se det, så vil man begynde at løfte på de her restriktioner.