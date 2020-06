Sjældne fugle har slået sig ned i Nordjylland - strandgæster opfordres til at vise hensyn

ØSTER HURUP: Går man lige nu en tur på stranden syd for Øster Hurup, bliver man mødt af et skilt om at vise hensyn. En større koloni af havterner, dværgterner og klyder har nemlig slået sig ned i området.

Det har fået Mariagerfjord Kommune til at bede strandgæsterne om at vise hensyn til de nye beboere i området.

- Det er en del år siden, at der sidst var en koloni i området, men vi har hele tiden håbet på, at de ville vende tilbage. Derfor opfordrer vi nu alle til at give fuglene den nødvendige ro til at yngle, så de kan opfostre så mange unger som overhovedet muligt. Det betyder, at vi opfordrer folk til at lade være med at bade nær kolonien, ligesom at løsgående hunde og flyvende droner skal undgås for enhver pris, siger Anders Horsten, der er biolog ved Mariagerfjord Kommune, i en pressemeddelelse fra kommunen.

Der er sat skilte op på stranden syd for Øster Hurup, hvor strandgæster bliver bedt om at vise hensyn til de ynglende fugle i området. Foto: Mariagerfjord Kommune

En optælling afslører, at kolonien rummer cirka 480 havterner, 32 dværgterner og 190 klyder. Klyderne har endda allerede store unger. Der er således tale om en stor koloni efter dansk målestok.

Mens havternen er den mest almindelige terne i Danmark med cirka 4500 ynglende par i 2011, så var der i 2011 cirka 2400 par ynglede klyder og kun cirka 410 par ynglende dværgterner.

Ornitolog opdagede kolonien

Det var ornitolog Søren Skriver, der opdagede kolonien, da han gik tur langs Kattegatkysten. På sandbankerne syd for Øster Hurup fik han øje på den store flok fugle, der har slået sig ned.

- Jeg ser tit fugle langs kysten, men det er helt usædvanligt at støde på en så stor fuglekoloni. Der er flest havterner, men også den lille dværgterne har fundet vej til kolonien. Desuden yngler den smukke vadefugl klyden på sandbanken, fortæller Søren Skriver i pressemeddelelsen fra Mariagerfjord Kommune.

Det er på en sandbanke syd for Øster Hurup, at den store koloni af klyder, havterner og Dværgterner har slået sig ned. Foto: Mariagerfjord Kommune

Ifølge Søren Skriver er det vigtigt, at de sjældne fugle kan yngle i fred og ro.

- Terner og klyder bygger rede direkte i sandet eller i små bunker af tang. Derfor er de ekstremt sårbare, når de yngler, siger han.

Meget sårbar den næste måned

Hos Naturstyrelsen deler man ornitologens begejstring over, at klyder og havterner har slået sig ned ved Øster Hurup.

- Fuglekolonien på kattegatkysten er en spændende opdagelse. Her på østkysten har vi et særligt ansvar for at passe på de sjældne fugle. EU har nemlig udpeget området til at være et særligt fuglebeskyttelsesområde, og så værner vi om fuglenes levesteder og sørger for, at de ikke bliver forstyrret, fortæller vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen.

Havterner, klyder og dværgterner lægger sin direkte på stranden eller i noget tang, og det gør dem udsat for mennesker, løstgående hunde og vilde dyr. Foto: Mariagerfjord Kommune

Hvis alt går vel vil fuglene have unger i løbet af den næste måneds tid. Her vil de være meget sårbare over for forstyrrelser og kraftigt højvande. Sidenhen vil kolonien være mindre truet, fordi ungerne bliver mere selvhjulpne. De vil dog fortsat være afhængige af, at de voksne fugle bringer dem føde.