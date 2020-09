Sjette fund af corona-smitte på nordjysk minkfarm

NORDJYLLAND:Statens Serum Institut har i samarbejde med Fødevarestyrelsen konstateret corona-smitte i en minkfarm ved Hirtshals.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er den sjette minkfarm i Danmark, som er konstateret positiv for corona-smitte. De øvrige tilfælde har også været i Nordjylland.

- For at undgå smitte uden for minkfarmen, har vi, ligesom med de andre smittede farme, lagt en jernring rundt om den. Det gjorde vi allerede, da vi fik mistanke til smitten. Farmen er nu underlagt strenge restriktioner. For eksempel skal besøgende bære særligt beskyttelsesudstyr, gå i bad og vaske deres tøj efter, at de har været inde på farmen, siger Nikolas Hove, der er beredskabschef i Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.

Han fortæller, at Fødevarestyrelsen har gået minkfarmens indhegning igennem for at minimere risikoen for, at mink kan slippe ud. Minkejeren skal derudover dagligt optælle sine mink for at dokumentere, at ingen er løbet væk.

Tidligere er mink blevet aflivet, når der er fundet corona-smitte. Det bliver dog ikke tilfældet ved det seneste fund ved Hirtshals. Foto: Kim Dahl Hansen

Minkene bliver ikke aflivet

Fødevarestyrelsen har siden juli måned overvåget Danmarks knap 1.200 minkfarme for corona-smitte. Det sker som en del af regeringens strategi, der skal sikre tæt corona-smitte overvågning af farmene.

Med overvågningsstrategien og de skærpede restriktioner for smittede minkfarme vurderer Fødevarestyrelsen og sundhedsmyndighederne, at det er forsvarligt at lade smittede besætninger leve, fordi risikoen for smittespredning til mennesker er minimal.

I juni blev der konstateret smitte på tre minkfarme i Nordjylland. I disse tilfælde måtte mere end 15.000 mink aflives.

I august blev der konstateret smitte på to yderligere farme. Her slap ejerne dog for at aflive deres bestande af mink.