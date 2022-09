Sjov og rørende pop i sin helt egen liga

KONCERT

L.I.G.A.

Omtrent midtvejs i koncerten kommer en mand pludselig væltende op til scenen i forholdsvis høj fart.

Forsangeren Nicki Russell skynder sig at forklare:

- Dette her er vores lydtekniker. Det er altså ikke en eller anden fan, der er kommet herop for at sige: "Spil nu noget, vi kan danse til...!".

For sådan er L.I.G.A. også - eminent til at arbejde spontant ud fra øjeblikket (som når et kabel svigter). Midt i alle de mange forberedelser, som gruppen må have gjort sig. Og på tværs af den meget tydelige nervøsitet, der præger Nicki Russell (og som han heller ikke lægger skjul på).

L.I.G.A.-koncert i Aalborg

På et tidspunkt forvilder han sig ud i en historie om engang at have stået foran Benediktes (tidligere feststed i Jomfru Ane Gade) med ni Red Bull skyllende i blodet - suppleret af en historie om trommeslageren Ihan Haydars første møde med Aalborg ved Dansk Melodi Grand Prix for 10 år siden (som hun ikke havde fortalt sine forældre noget om, at hun skulle deltage i...).

Og pludselig kommer der noget meget menneskeligt over L.I.G.A. Noget personligt - og her og der ikke mindst noget ret rørende, når Nicki Russell på et tidspunkt giver sig tid til at fortælle om den forstemmende baggrund bag først og fremmest "Far" (om ikke at ønske at ende med at blive som sin egen far).

Her - efter et væld af festlige og uden tvivl fugtige, stærkt udadvendte festival-koncerter - viser L.I.G.A. med ét langt mere personlige sider af sig selv i behageligt tilbagelænede - men samtidig tændte - rammer. Med god plads til at lade hvert enkelt nummer fylde lige nøjagtigt dét, som det man trække.

Især en smuk fortolkning af Sebastians "Du er ikke alene" bliver i den grad fulgt til dørs til en stadig heftigere, nærmest massiv mur af guitar og keyboard, håndteret aldeles fortræffeligt af henholdsvis Dennis Flacheberg og Lasse Bo.

Aftenen igennem leverer de det ene formfuldendte soloforløb efter det andet, kun overgået af den yderst medlevende, dynamiske og stærkt humørsmittende Ihan Haydar bag trommer, der kun meget sjældent får lov at hvile.

Ikke bare hendes opfindsomme spil, men også selve hendes måde at gå til spillet på - fyldt med boblende begejstring - kan man næsten ikke få nok af.

(Midt i snakken om Jomfru Ane Gade og hvem der skal derned efter koncerten roder hun sig ud i at spørge, hvem af de tilstedeværende, der mon er single - og får kommentaren fra forsangeren: - Uhh, live-Tinder...!)

Og midt i det hele står Nicki Russell så med sin forrygende og meget nuancerede og udtryksfulde stemme - og sin meget, meget store taknemmelighed over i det hele taget at være nået så langt med L.I.G.A., som kun fortjener endnu mere opmærksomhed, ikke mindst efter den fødte sensommer-festbasker "Kun for at danse", der stryger lige i netop dansefødderne.

Og så skal vi til det trælse: Publikum! I hvert fald dele af det.

Lige nøjagtigt hvorfra kommer ideen om at stille til en koncert for så at have mest travlt med at snakke sammen - endda fornærmende højlydt som et brus af stemmer - uanset hvad der så end foregår på en scene, og næsten uanset hvor meget Nicki Russell hælder løs af sit dybt personlige indre?

Lyt nu efter, for pokker, og gem snakken til bagefter.

Måske har for mange af de meget lidt tavse tilskuere taget en af L.I.G.A.'s sange for meget til sig - den, hvor der bliver sunget "Det ku' jo være, at vi var ligeglade, ligeglade"?

Ligeglade. Og respektløse.

Ove Nørhave, on@dnmh.dk

L.I.G.A. i Europahallen i Aalborg fredag aften.