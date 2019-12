Sjusker du med isskraberen? Det kan blive en dyr affære

Hav altid en god isskraber og et par varme handsker i bilen, så du ikke opgiver halvvejs, fordi det tager for lang tid at skrabe bilen fri for is, og du fryser om hænderne.

Tjek vejrudsigten, inden du går i seng om aftenen. Stil vækkeuret til at ringe 5-10 minutter tidligere, hvis det bliver frostvejr næste dag. Så har du god tid til at skrabe bilen fri for is om morgenen, inden du skal ud at køre.

Start bilen og tænd for varmeanlæg, ventilation, el-bagrude og eventuelt sidespejle. Gå derefter i gang med at fjerne is fra bilens ruder. Forlad aldrig bilen, mens nøglen sidder i. Det kan friste svage sjæle.

Begynd med sideruderne og skrab derefter bagruden og til sidst forruden fri for is. De store ruder er sværere at nå ind over, og efter et stykke tid, hvor bilens varmeanlæg har kørt, vil isen være blødere og lettere at fjerne.

Køb en isskraber med langt skaft, hvis din bil har en meget stor forrude, eller du har svært ved at nå ind til midten af ruden med en almindelig isskraber.

Husk også at fjerne eventuel is og sne fra sidespejle, nummerplade og lygter.

Overvej at købe en spray med isfjerner, som du kan bruge dér, hvor isen er særlig genstridig.

Hav altid en dugsvamp inde i bilen, som du kan fjerne dug fra rudernes inderside med.

Sørg for at have frostsikret sprinklervæske på bilen, så du kan rense for- og bagrude for snavs under kørslen uden.