Skægget Lucia-brud går viralt: Over 1 million har set videoen

AALBORG:Det var ikke helt frivilligt, at Steven Krogh-Larsen endte som Lucia-brud, da anæstesisygeplejerskerne på Aalborg Universitets Sygehus gik optog tirsdag i sidste uge.

De er fire mænd på afdelingen, og en af de andre mænd havde gået to gange, før corona ramte.

- Steven, du gør det i år, sagde han til mig. Min første tanke var sådan lidt ah... Er der ikke andre, der kan gøre det? Men så tænkte jeg også, at det er OK også at være lidt sjov og gøre sig selv lidt til grin en gang i mellem. Hvis jeg skal kunne grine af andre, må jeg jo også selv hellere være lidt sjov og turde være med på legen, fortæller Steven Krogh-Larsen.

Fedt at sprede glæde

Af samme grund glæder han sig også over, at han ikke er den eneste, der syntes, det var lidt sjovt. 1,1 million har nemlig på nuværende tidspunkt set videoen, som Region Nordjylland lagde op efter optoget, og kommentarsporet svømmer over med kærlighed til den fuldskæggede Lucia-brud og hans følge.

- Det sjoveste ved det her er, at delingen af den her video kan have givet flere mennesker, end dem, der var der på dagen, en god oplevelse. Det er fedt at vide, at der er nogen, der har siddet og smilet og måske har tænkt, at vi var lidt skøre eller sjove og se på, men at det var meget hyggeligt, siger han.

Genkendt til fødselsdag

Han kan også mærke i det virkelige liv, at videoen er blevet set så mange gange.

- Jeg har været til en 18-års familiefødselsdag, hvor jeg blev genkendt af fødselarens veninder. De var lige henne og spørge, om det ikke var mig. Det var lidt specielt, griner han.

Han er glad for den respons, han har fået på, at det var en mand i front.

- Det er dejligt at blive bekræftet i, at folk godt kan lide, at det hele ikke altid behøver at være så traditionsbundet. Jeg har det selv sådan lidt, at jeg allerede er sygeplejerske, så det var ikke det, der stoppede mig fra at være Lucia, siger han.

Møder en halv time tidligere

Selvom den gode respons er overvældende, så er og bliver det ikke den primære motivation for at gentage successen næste år.

- Vi gør det for at hygge os og for at glæde vores kollegaer og patienter, slår han fast og fortæller, at de møder ind en halv time før for at gå turen og hyggen ind på hospitalet.

Han afslører også, at næste år bliver lidt anderledes.

- Jeg har sagt til de to mandlige kollegaer, der ikke har gået endnu, at næste år bliver det en af dem, der skal løfte arven, griner han.