Nordjyske teststeder lukker: Her kan du fortsat få PCR-test

NORDJYLLAND:Behovet for at blive PCR-testet for coronavirus falder stadig, og det får nu Region Nordjylland til at skrue voldsomt ned for testkapaciteten. Helt konkret lukker ni ud af de nuværende 22 teststeder, så der fra på mandag 14. marts er 13 tilbage.

- Vi ser en dalende smitte i samfundet i øjeblikket, og det vurderes, at den positive udvikling fortsætter grundet stigende immunitet og sæsoneffekt. Som følge deraf neddrosler vi testkapaciteten, da vi ikke oplever samme behov som tidligere, siger Jacob Bertramsen.

Disse teststeder lukker Sæby Hirtshals Dronninglund Fjerritslev Pandrup Hurup Hadsund Løgstør Nørresundby VIS MERE

1. februar blev det besluttet, at coronavirus ikke længere skulle kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, og i samme ombæring blev stort set alle restriktioner ophævet. Siden da er behovet for PCR-test faldet.

Af den grund indførte myndighederne en trappemodel for nedskalering af PCR-test, som bygger på antallet af tests, der bliver taget. I den forgangne har 51.000 danskere i gennemsnit på daglig basis været nede i testcentrene og få scannet deres sundhedskort, og det tal ligger på et niveau, der betyder, at testkapaciteten kan skrues et trin ned.

Det betyder helt konkret, at den daglige testkapacitet i Danmark sænkes fra 140.000 til 100.000 prøvetagninger. Trods nedjusteringen er der fortsat testmulighed i alle nordjyske kommuner.