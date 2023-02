Skagbo: "I vores liderlighed efter omsætning ser vi gennem fingre med, at huse med bopælspligt bliver solgt til mennesker, som ikke bor i Skagen"

BYUDVIKLING:Debatten om Skagen og fremtiden kører med jævne mellemrum, senest de sidste par uger, hvor kulturpersoner og selv en kendt arkitekt fra København har deltaget i debatten.

Lederen i Nordjyske har også givet sit besyv med.

I min optik er problemerne store, og vi står ved en skillevej i Skagen, men problemet for debatten er ofte, at den bliver personlig. Meget personlig.

Man går efter specifikke personer, hvilket næsten pr. automatik, giver ”skyttegravskrig”-lignende stemning og kvæler enhver saglig debat. Debatten bliver lynhurtigt ”for” og ”imod”. Og nuancerne går tabt.

Man kan skabe støj via sine udtalelser, men skaber man forandring?

Forandring er påkrævende for Skagen. Det bliver ikke ved med at gå.

Den seneste debat blev udløst af skibsreder Kjeldsens byggeri på havnen, men før det havde vi spørgeskemaundersøgelsen for skagboerne og deres holdning til musik og støj, debat om turistfremmeorganisation ”Turistdestination Nord” contra bureauet ”Toppen af Danmark” og før det Skolemarken. Ja, temaerne står i kø.

Debat er vigtig og vidner på mange måder om en dyb interesse om Skagen – ikke bare hos skagboerne, men også blandt de mange gæster og kendere hvert år.

Hvis man dykker lidt ned i de forskellige problemstillinger, så huser de fundamentale problematikker og udfordringer, og jeg ser mange af debat-temaerne som symptomer på noget, der slet ikke spiller.

I vores næsten liderlighed efter omsætning ser vi gennem fingre med, at op til 70 pct. af alle huse i boligområder med bopælspligt bliver solgt til mennesker, som ikke bor i Skagen, og som heller ikke har tænkt sig det. De anvender den indkøbte helårsbolig som sommerhus.

Vi håndhæver ikke bopælspligten med undskyldning om, at reglerne tilsiger, at vi kun kan håndhæve pligten, hvis der er boligmangel i hele kommunen (Frederikshavn Kommune), og det er der ikke.

Nej, men det er vel ét opkald til boligministeren med italesættelse af et gigaproblem i Skagen, og vi kan få sat gang i noget lovændring. Lovgivningen er forældet og fra dengang, man havde små kommuner.

Bopælspligten eller rettere manglende håndhævelse af denne gør store dele af Skagen død 10 måneder om året, puster til vores i forvejen elendige fremtidige befolkningsprognose for kommunen, og dermed vores tiltagende faldende skatteindtægter i en tid, hvor vi skærer helt ind til benet i de fundamentale velfærdsydelser.

Der er intet Skagen uden skagboer og uden skagboer og lys i vinduerne og børn i skolen, så vil turismeerhvervet også langsomt dø. Ingen gider besøge en kulisse.

Turismeerhvervet synes mere fokuseret på kvantitet (masser af turister) end kvalitet (turister med penge). Man er fortsat ikke nået længere end at italesætte antal af overnatninger. Tallet er uinteressant. Jeg vil hellere have én turist, som bruger 100 kr., end 10 turister, som bruger 10 kr.

De lange bilkøer fra Hulsig-rundkørslen op til Shell om sommeren taler da sit eget sprog. Hvor er den grønne omstilling i det her? Eller når jeg har politiske kolleger, som mener, at flere p-pladser er svaret på, at spørgeskemaundersøgelsen fra i sommer viser, at en del af Skagen er svært generet af trafik.

Kan man ikke se, at det er blevet for meget, og det alene er profit, som driver udviklingen i øjeblikket?

Vi har uger i Skagen, hvor du kan gange lokalbefolkningsantallet på lidt over 7000 med 8, så mange besøgene er der. Ord som klimaftryk og bæredygtighed fremstår jo tragi-komisk i den sammenhæng.

Vi har talrige arbejdspladser i Skagen, herunder Skagen Havn, og vil gerne have flere. Hvis vi ikke skaber rammerne for, at folk også har mulighed og råd til at bo i Skagen eller omegn, så skabes der alene arbejdspladser for folk udenfor kommunen. I nærmeste fremtid skal vi i gang på politisk niveau at revidere lokalplanen for Skagen Midtby. Det er en oplagt mulighed for at få defineret, hvad vi gerne vil, og ikke vil. Og hvad der skal stoppes eller ændres.

Første skridt er midtbyen, men der er simpelthen behov for en masterplan Skagen version 2.0. Mit politiske kompas er klart. Det hedder mennesker, fremtid og miljø før profit.