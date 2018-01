Skal betale 7,9 millioner kroner for skattesvig

NORDJYLLAND: En 48-årig mand er ved Retten i Hjørring dømt skyldig i skattesvig af særlig grov karakter, men er ikke fundet egnet til afsoning.

Det fortæller anklager David Schmidt Hvelplund fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Det var i forbindelse med årsopgørelsen for 2008, at den 48-årige mand unddrog skattevæsenet for lidt over 3,9 millioner kroner i forbindelse med fortjeneste af salg af nogle landejendomme.

Foruden tilbagebetaling af de 3,9 millioner kroner, blev den 48-årige også idømt en tillægsbøde på et tilsvarende beløb, således den samlede regning løber op i knapt 7,9 millioner kroner.

Blevet syg i mellemtiden

Den 48-årige blev ikke fundet egnet til straf.

- Han var ikke syg, da han begik skattesvig, men det er han blevet i mellemtiden, forklarer David Schmidt Hvelplund.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om, at den tiltalte kunne idømmes ambulant psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen.

Det valgte retten ikke at imødekomme.

- Han har været påvirket af sygdom i mange år, og var klart afvigende. Vi havde foreslået en behandlingsdom, men det valgte man ikke at følge, konstaterer anklageren.

Dommen forelægges Statsadvokaten

Afgørelsen om ikke at idømme afsoning eller behandling blev baseret på mentalundersøgelsen af den 48-årige og Retslægerådets anbefalinger. Derfor lagde retten paragraf 16, stykke 1 til grund for afgørelsen.

Den betyder, at den tiltalte ikke findes egnet til straf.

- Dommen bliver forelagt Statsadvokaten, som vurderer, om dommen skal ankes, siger David Schmidt Hvelplund.