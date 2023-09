Skal der brændes slam på havnen?

Afbrænding af giftigt slam i Hanstholm? Spørgsmål med opfordring til svar fra Thisted Kommunes borgmester:

En stor vrede er under udbrud i Hanstholm efter kommunens tilsidesættelse af ønsket om ændring i den lokalplan for Hanstholm Havn som forhindrer udvikling af liberale erhverv på havnen, sideordnet med fiskeriet og andre havne-relaterede aktiviteter.

Hanstholm Borgerforening, Hanstholm Rådet, Hanstholm Værft a/s, Havbadeklubben Delfinerne og Hanstholm Surfklub har derfor taget initiativ til en underskriftindsamling mod Thisted Kommune med krav om en helt ”reel borgerinddragelse om fremtiden for udvikling af og bosætning i Hanstholm”.

At Thisteds byråd – Thys kommunalpolitikere – med et flertal på sit møde (29.8.) på det nærmeste tilkendegav at sidde i lommen på sin tekniske forvaltning ved ikke at turde stå imod en ensidig og industriel tolkning af lokalplanen, som blokerer for udvikling af Hanstholm som levested og by, dét taler sit eget sprog om politikeres tiltrængte mod til at turde give forvaltningen et rap over fingrene - for i stedet selv at gentænke midlertidighed eller hel dispensation fra lokalplanen til f.eks. surfer-café og et generelt butiksliv med turisme som i efterhånden flere andre havne – til gavn for Hanstholm by og borgere og for turiststrøm til hele Thy.

En liberaliseret havneudvikling vil stimulere turismen og bosætningen i og om Hanstholm by. Dét vil en ensidig industriel udvikling aldrig kunne. Den vil skabe fraflytning og ikke tilflytning.

Et rygte i omløb om slam - efter sigende befordret fra en rådhuslækage - kan komme af teknisk forvaltnings lukkethed om planerne for aktiviteter på Hanstholm Havn, der kan legaliseres under lokalplanen for havnen. Planen accepterer kun havnerelateret virksomhed på Hanstholm havn.

Når vi i Hanstholm ikke officielt ved noget om dét, er det så fordi Thisted Kommunes tekniske forvaltning ønsker i stilhed at lande en aftale med en virksomhed som søger plads til anlæg for afbrænding af forurenet slam fra ind- og udland? Det spørgsmål rettes hérmed til borgmesteren og kommunens forvaltning.

For er slam-afbrænding i en fiskerihavn mere havne-relateret end turister, butikker og vandsport?

Ren – eller i grunden mest: snavset – industriudvikling på havnen vil være ødelæggende for byens liv.

Borgmester Niels Jørgen Pedersen, nu øverst ansvarlig også for Hanstholm Havn, skylder befolkningen en redegørelse for hvordan slamanlæg eller elproduktion er havnerelateret, hvis ikke turistindustri er det!

Thisteds Kommunalråd har - som et byråd med særligt fokus på udviklingen af Thisted by og nære omegn - tilsidesat udkanten af Thy og har for Hanstholms vedkommende set stort på, at der faktisk lever mennesker, som sætter umådelig pris på Hanstholm som naturby ved havet og med økonomisk potentiale for hele Thy gennem fiskeriet, den stærkt ekspanderende turisme – og tilflytningen af kreative erhvervsmennesker.

Med surfsporten er Thy som ”Cold Hawaii” blevet sat på verdenskortet og har bidraget til virksomheds- og turismetilvækst, vandsportsaktiviteter, oplevelsesøkonomi og tilflytning. Først i Klitmøller. Nu i Hanstholm.

Nuværende, havnerelaterede erhverv har tilkendegivet oplevelsen af et ukompliceret forhold til de tusinder af tilrejsende fra hele Europa som gennem året kommer til Hanstholms unikke kyster og Nationalpark Thy og til det voksende antal mennesker som bosætter sig, sætter børn i skolerne og arbejder fra Hanstholm.

Thy har behov for kreative mennesker med mod på frigørelse fra gammel-industrielle tankesæt om udvikling. Og Hanstholm by har behov for kommunalpolitikere, der ser havnens udvikling gennem andet end industri.