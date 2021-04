Skal du corona-testes? Se ventetiderne her

AALBORG:6. april kan frisører og andre liberale erhverv genåbne, men det er et krav, at kunderne kan fremvise et gyldigt coronapas.

Kravet om coronapas får nu folk til at strømme til lyntestcentrene, hvor man kan få svar på sin coronatest indenfor en halv time.

Normalt har testcentret ved Aalborg Lufthavn korte ventetider, men i skrivende stund er der over to timers ventetid ved testcentret.

Omvendt kan du nøjes med at stå i kø i den del kortere tid, hvis du vil have din lyntest taget i Hobro eller ved Folkekirkens Hus i Aalborg.

Når folk har stået i kø i over to timer, kan de endelig blive podet i næsen. Foto: Torben Hansen

Hvis du er færdigvaccineret, har haft corona eller er testet negativ indenfor 72 timer med enten PCR- eller lyntest, kan du få et coronapas.

Gør alt, hvad vi kan

Det er Falck, som står for lyntests i Region Nordjylland, og de har forsøgt at forberede sig, fortæller pressechef i Falck, Lisbeth Nedergaard, til Ritzau.

- Vi forventer en klar travlhed i dag, siger hun.

- Vi har derfor gjort alt, hvad vi kunne, for at åbne så mange centre som muligt og øge kapaciteten så meget som muligt, siger hun.

Ventetiderne på testcentrene svinger mellem et kvarter og to timer som ved Aalborg Lufthavn. Foto: Torben Hansen

Hvis du vil have taget en PCR-test, skal du til tasterne. Klokken 10.16 er næste ledige tid i Aalborg Kultur- og Kongrescenter på onsdag, Pandrup og Thisted på torsdag, Hobro og Frederikshavn på tirsdag, mens Hjørring endnu har to tider ledige i dag.

Hvis du vil se, hvor lang ventetiden er på de forskellige lyntestcentrer, skal du klikke her.

Udover frisører får også tatovører, køreskoler og skønhedsklinikker lov til at slå dørene op igen 6. april.