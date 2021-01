Skal du have penge tilbage fra Skat? På denne dato kan du blive klogere på det

DANMARK:Det her er en dato, som om langt de fleste af 4,6 milioner borgere i Danmark ser frem til.

I hvert fald, er der ofte så mange, der gerne vil på skat.dk denne dato,m at ventetiderne bliver adskillige timer.

Det er nemlig fra mandag 15. marts, at det i 2021 bliver muligt at tjekke årsopgørelsen på skat.dk. Og dermed kan du finde ud af, om du skal have penge tilbage fra skat, eller du skal af med efterskat.

Det skriver Skattestyrelsen på sin hjemmeside, hvor styrelsen i dag har offentliggjort tidsplanen for årsopgørelsen for 2020.

Skattestyrelsen udbetaler i 2021 overskydende skat fra 9. april. I år er det særlig vigtig at være opmærksom på kørselsfradraget, hvis man har arbejdet hjemme på grund af corona.

Tidsplan for årsopgørelsen 2020 Januar 2021: Skattestyrelsen modtager oplysninger fra fx arbejdsgivere og banker Februar 2021: Skattestyrelsen samler de modtagne oplysninger og laver skatteberegninger 15. marts 2021: Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv på skat.dk 9. april 2021: Første udbetalinger af overskydende skat 1. maj 2021: Deadline for at rette i årsopgørelsen 1. juli 2021: Deadline for at udfylde oplysningsskemaet (udvidet selvangivelse) 1. juli 2021: Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg

- Så snart vi åbner for årsopgørelsen, plejer der at være stor interesse for at se den. I første omgang tjekker borgerne, om de bliver mødt af et rødt eller et grønt tal alt efter, om de skal betale restskat eller have penge tilbage. Men det er faktisk lige så vigtigt at være opmærksom på, om tallene stemmer, og om der er oplysninger, der mangler, fortæller Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen.

Årsopgørelsen dannes hvert år på baggrund af omkring 170 millioner oplysninger, som Skattestyrelsen modtager fra arbejdsgivere, banker, pensionsselskaber og så videre.

Det betyder, at Skattestyrelsen automatisk får langt de fleste oplysninger til årsopgørelsen. Normalt er der derfor kun omkring 20 procent af borgerne, der skal rette eller tilføje noget, når de får årsopgørelsen. I år ventes flere borgere dog at skulle tjekke deres kørselsfradrag:

- Coronakrisen har betydet, at mange har arbejdet meget mere hjemme end normalt. Derfor fremgår befordringsfradraget ikke automatisk af årsopgørelsen i år. Har man pendlet på arbejde i løbet af 2020, skal man derfor selv tælle, hvor mange dage man har været på arbejdspladsen og beregne fradraget på baggrund af det, forklarer Karoline Klaksvig, og fortsætter:

- Det er klart, at når vi ikke ved, hvor mange dage man har arbejdet hjemmefra, og man selv skal beregne kørselsfradraget, vil der være større risiko for fejl. Vi vil derfor have ekstra opmærksomhed på fradraget, når vi senere kontrollerer borgernes oplysninger.