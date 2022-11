Skal du igen stille dig op i køen? Disse ti spørgsmål og svar kan bringe dig gennem en vinter med coronavirus

NORDJYLLAND:Vi er nu for alvor på vej ind i vinteren - og det betyder altid, at der bliver mere sygdom blandt danskerne. Og selv om kulden og det våde vejr endnu ikke har grebet landet sådan for alvor, så er det dog forventet, at også corona-smitten vil tage fat i os allesammen igen.

Den nuværende strategi for håndtering af corona-situationen gælder frem til og med første kvartal af 2023.

Men hvordan er det nu lige, man forholder sig til den forbistrede coronavirus, som tidligere har påvirket os alle så meget - men som alligevel over de seneste måneder har sluppet sit tag i verden?

Herunder har vi forsøgt at besvare ti af de corona-spørgsmål, som formentlig trænger sig mest på hos nordjyderne lige nu.

1. Hvornår skal jeg testes, og hvor finder jeg testcentrene?

Hvis du får symptomer (eksempelvis feber, vedvarende hoste, vejtrækningsproblemer) og føler dig syg, anbefales du at gå i selvisolation. Men du behøver nu kun at blive testet, hvis du er over 65 år eller af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Hvis du blot har lette symptomer (eksempelvis løbenæse, kriller i halsen, enkelte host), men ellers ikke føler dig syg, behøver du hverken at blive hjemme eller at blive testet.

Du anbefales ikke længere at blive testet som nær kontakt - altså hvis du eksempelvis bor sammen med en smittet person, eller hvis du i anden sammenhæng har haft kontakt til en smittet person.

Derudover gælder der særlige testanbefalinger i ældreplejen, på sociale tilbud med sårbare mennesker og i sundhedsvæsenet.

Det er stadigvæk gratis at få lavet en PCR-test af det offentlige, og i øjeblikket er der fem nordjyske testcentre - i Hobro, Hjørring, Frederikshavn, Thisted og Aalborg. Du kan på www.coronasmitte.dk se en oversigt over testcentre.

Der er ikke længere offentlig adgang til test foretaget af private leverandører.

2. Hvem skal vaccineres?

Sundhedsstyrelsen forventer at covid-19 vil blusse op i løbet af efteråret og vinteren - og vaccinationer skal hjælpe os. Det primære formål er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelser og død.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til nogle bestemte grupper:

Alle på 50 år og derover

Personer under 50 år i øget risiko for et alvorligt forløb

Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko

Pårørende til personer i særlig øget risiko

Gravide

De tilbudte vacciner er opdateringer af de oprindelige vacciner, som dækker bedre mod omikron-varianten - og det forventes også, at effekten af vaccinerne vil vare i længere tid.

Det er gratis at blive vaccineret for personer i målgrupperne, og det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet. Ved at blive vaccineret får man desuden et gyldigt coronapas til rejsebrug.

På www.coronasmitte.dk kan du se et overblik over vaccinationssteder nær dig.

3. Hvor godt og hvor længe virker min vaccination?

Beskyttelsen fra vaccinen er bedst de første måneder efter grundvaccinationen (de første to stik). Efter fire-seks måneder aftager effekten, men derefter kan beskyttelsen øges igen med en booster-vaccination.

Det er forventningen, at den generelle befolkning over 18 år er godt beskyttet mod alvorlige tilfælde af covid-19 sygdom og indlæggelse, når man har fået det tredje stik.

Personer under 18 år er godt beskyttet efter andet stik.

Det betyder ikke, at man ikke kan blive smittet med covid-19, da vaccination har en lavere effekt over for smittespredning med omikron-varianten, men som vaccineret er man godt beskyttet mod et alvorligt sygdomsforløb.

4. Kan sygehusene klare en ny bølge af covid-19?

Ja, det kan de umiddelbart godt.

Regionerne har lavet beredskabsplaner for kapaciteten på sygehusene, som kan iværksættes, hvis behovet for indlæggelser stiger.

Som vi har tidligere har oplevet i sundhedsvæsnet, kan et stigende antal indlæggelser som følge af covid-19 dog potentielt medføre behov for nedprioritering af anden behandling på sygehusene. Men den situation er lige nu ikke til at få øje på.

5. Hvordan går det med smitten i samfundet lige nu?

Som nævnt er forventningen, at smitten stiger henover vinteren.

Men så sent som 10. november er der fra Statens Seruminstitut for fjerde uge i træk konstateret et fald i smittede med covid-19 i Danmark. Og ligeledes er færre blevet indlagt.

Der er flest smittede i Region Sjælland (91 per 100.000 indbyggere) og færrest i Region Hovedstaden (61 per 100.000 indbyggere). I Nordjylland er der 62 smittede per 100.000 indbyggere.

Der ses et fald i antallet af bekræftede smittede i alle aldersgrupper - og faldet er størst i aldersgrupper over 50 år, hvor over to tredjedele af befolkningen i de aldersgrupper nu har modtaget en booster-vaccination. Smitten er nu højest blandt de 40-49-årige.

Epidemiovervågningen sker gennem PCR-test, spildevandsovervågning samt indrapportering af luftvejsinfektioner fra de praktiserende læger.

6. Hvad gør jeg, hvis jeg bliver smittet?

Hvis du bliver testet positiv for covid-19, anbefales du at gå i selvisolation. Dette gælder ved alle typer af tests. Hvis du er testet positiv med selv- eller hurtigtest, anbefales du ikke længere at få svaret bekræftet med en PCR-test.

Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger for selvisolation betyder, at du bør undgå at mødes med personer, du ikke bor sammen med - og at du blandt andet også er særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring. Du anbefales at blive hjemme, til du er rask igen.

Hvis du er smittet, er du ikke længere forpligtet til at give besked til dine nære og øvrige kontakter.

Hvis du har symptomer og er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, kan du være i målgruppen for tidlig behandling. I så fald bør du kontakte din egen læge hurtigst muligt.

Ordningen om at få bevilget isolationsophold uden for hjemmet af kommunen er ophørt.

7. Hvor farlig er coronavirus?

Der er fra det danske sundhedsvæsen rapporteret om en dødelighed på cirka to procent hos personer, som har fået påvist coronavirus.

Men da der sandsynligvis er mange milde tilfælde, der ikke registreres, må man forvente, at den reelle dødelighed er lavere - ifølge sundhed.dk formentlig på 0,3-1,0 % blandt alle smittede i en befolkning.

Der bliver gennem sporing med PCR-test arbejdet med at identificere og risikovurdere nye virusvarianter. Og samtidig overvåger man en eventuelt vigende immunitet i samfundet.

8. Hvordan er risikoen for, at vi bliver ramt af restriktioner igen?

Da vi senest var ramt af corona-restriktionerne, var covid-19 kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det har ikke været tilfældet siden 1. februar 2022, hvor den er nedgraderet til "alment farlig".

Den nuværende corona-strategi handler om at undgå nedlukninger og samtidig passe på de mest sårbare borgere. Og det skal ske gennem vaccinationer og test.

Derfor vurderer sundhedsmyndighederne, at de såkaldte "kontaktreducerende tiltag" (som eksempelvis deltagerbegrænsninger, forsamlingsforbud, arealkrav, nedlukninger og så videre) først kan komme på tale, hvis vaccinationer og test ikke er tilstrækkelige til at kontrollere udviklingen.

Skal der generelt indføres kontaktreducerende tiltag kræver det, at covid-19 igen kategoriseres som samfundskritisk - og at der samtidig ikke er et flertal i Epidemiudvalget, der er imod at genindføre disse tiltag.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan dog i konkrete tilfælde udstede påbud til eksempelvis plejehjem og sociale tilbud om besøgsrestriktioner.

9. Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal ud at rejse?

De danske myndighederne følger stadigvæk den internationale udvikling i coronasmitten tæt. Og det kan også blive relevant at indføre tiltag ved ind- og udrejse af Danmark.

Skal man ude at rejse kan man stadigvæk få vejledning om situationen og covid-19-restriktionerne i andre lande ved at gå ind på på udenrigsministeriets hjemmeside, hvor man så skal søge på "Rejser under covid-19".

I øjeblikket vurderer man, at der ikke er behov for restriktioner ved indrejse til Danmark. Men det kan dog ske indenfor 36 timer, hvis såkaldte bekymrende virusvarianter giver behov for en skærpet indsats.

10. Kan jeg stadigvæk ringe til en hotline, hvis jeg har flere spørgsmål?

Den nationale corona-hotline – også kendt som ”den myndighedsfælles hotline” - er lukket ned.

Men en række forskellige myndigheder som eksempelvis Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Udenrigsministeriets Borgerservice har egne hotlines, og du kan få overblik på coronasmitte.dk.

Derudover har landets regioner stadigvæk hotlines – og hos Region Nordjylland kan du få svar på dine spørgsmål på 97 64 84 63.