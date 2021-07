Skal du på ferie i Sverige eller Norge? Så har du sikkert betalt for meget for færgebilletten

NORDJYLLAND:Efter mere end et år, hvor danskerne og dermed også nordjyderne på grund af coronapandemien tog konceptet "staycation" til sig og holdt ferie under hjemlige himmelstrøg, har udlængslen for alvor meldt sig i takt med, at rejserestriktionerne slækkes, fordi vacciner og en smittesituation under stigende kontrol åbner døren for det.

Vi er simpelthen begyndt at pakke kufferter igen for enten at flyve, køre eller sejle ud over landets grænser for at mærke livets puls udenfor andedammen.

Det mærkes også i vores skandinaviske broderlande Norge og Sverige efter en 2020-sæson, hvor færger hovedsageligt anløb de nordjyske havne med gods og ikke gæster.

Stena Danica fra 1983 sejler på ruten Frederikshavn-Gøteborg. Der er plads til 1600 passagerer, og prisen for overfarten på en enkeltbillet fra Frederikshavn er i alle tilfælde billigst målt i danske kroner, hvis billetten er købt på rederiets svenske hjemmeside. Arkivfoto

Stena Line melder om, at bookingerne til overfarten mellem Frederikshavn og Gøteborg er steget 50 procent i juli, og fra Hirtshals er der også kommet damp under kedlerne hos rederierne Color Line og Fjord Line, som begge tilbyder overfarter på blot to timer og et kvarter med hurtigfærger mellem Hirtshals og Kristiansand.

Turister i titusindvis fra det europæiske kontinent er vilde med Norge og Sverige og de to landes smukke natur, men der er en stor sandsynlighed for, at de betaler mere for turen dertil, end de behøver.

I hvert fald viser et hurtigt pristjek, Nordjyske har fortaget, at prisen svinger med op til 25 procent alt efter, hvilke af rederiernes hjemmesider, du køber færgebilletten hos.

Da vi lavede vores tjek, tog vi udgangspunkt i at sende en familie med to voksne og to børn i en personbil på økonomibillet til Sverige og Norge fredag 16. juli.

Og en besparelse på 25 procent er da værd at tage med, når prisen for en enkeltbillet for en bil med fire personer sidst i denne uge sniger sig op i nærheden af 2000 kr.

Sejler du til for eksempel til Sverige fra Frederikshavn, er billetten 204 danske kroner dyrere, hvis en købt på stenaline.dk i forhold til stenaline.se. Og hele 326 kr. dyrere, hvis den er købt på stenalines tyske hjemmeside, stenaline.de.

Sejler du med Color Line fra Hirtshals , var prisen, da vi tjekkede, 417 kr. dyrere på colorline.dk i forhold til colorline.no. Hos Fjord Line er den tilsvarende forskel 406 kr.

Fjord Lines nye hurtigfærge, Fjord FSTR, sejler mellem Hirtshals og Kristiansand, og der er penge at spare ved at købe billetten til turen på rederiets norske hjemmeside. Foto: Bo Lehm

Det, der er sparet, er tjent, som man siger - og hvis der kan være op til en lille plovmand at spare ved bare at udskifte to bogstaver i din browser, er der da lidt mere at spendere på selve ferien.

Nordjyske har skriftligt spurgt både Fjordline, Color Line og Stena Lina om årsagen den markante prisforskel. Om det for eksempel kan forklares ved forskellen på landenes valutakurser.

Kun Stena Line har svaret tilbage.

- Jeg formoder, at det bare delvis har at gøre med valutabevægelser. Nogle gange kan billetterne være billigere, men andre gange kan de være den samme eller dyrere på de forskellige websites, skriver Simon Palmer, PR & Kommunikationsmanager hos Stena Line, som er verdens største privatejede færgerederi, der råder over 37 fartøjer på 17 færgeruter i Nordeuropa.

Forbrugerrådet: Værd at tage med

Hos Forbrugerrådet fastslår chefkonsulent Vagn Jelsøe, at der ikke er tale om et nyt fænomen.

- Vi har set det i en årrække. Og det synes jeg da bare, man skal være opmærksom på at udnytte. Når man kan købe den samme vare på norske og svenske hjemmesider som på danske, så er det da et godt råd at tjekke prisforskellen, siger han.

Tidligere var det sådan, at forbrugere ofte blev sendt tilbage til den nationale hjemmeside, hvis de forsøgte at købe deres billetter på andre og billigere af rederiernes hjemmesider.

For et par år siden gjorde nye EU-regler det ulovligt, forklarer Vagn Jelsøe.

- Så man lavede det om. Men prisforskellen er der åbenbart stadig, og det skal forbrugerne jo være opmærksomme på, siger Vagn Jelsøe, som understreger, at man med ro i sindet kan købe sin færgebillet på rederiernes norske eller svenske hjemmesider fremfor deres danske uden at frygte for sine rettigheder.

- Forbrugerrettighederne er ikke dårligere i Norge og Sverige, så det behøver man ikke være nervøs for. Selv ville jeg ikke være betænkelig, siger han om muligheden for at spare op til 25 procent på en færgebillet til Norge.

- Det er da absolut værd at tage med.