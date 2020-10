Skal kopimaskinen ha' mundbind på?

Forleden blev det sagt, at danskerne har brug for at kunne tage sig en corona-pause. Intet kunne være mere rigtigt. Vi har i den grad brug for noget andet end restriktioner og begrænsninger. For at kunne mærke livet og friheden. Møde hinanden i afslappende rammer. At være sammen.

Problemet er selvfølgelig, at corona ikke holder pause. Faktisk er det eneste, der kan få den til at holde en pause netop, at vi ikke selv holder pause. At vi passer på hinanden, hvor kedeligt det end lyder.

Statsministeren peger på forsamlingsforbuddet og øget brug af mundbind som et af de områder, regeringen arbejder med, men detaljerne i de nye indgreb får vi nok først om et par dage. Når "regeringen er helt klar til at melde ud" hedder det. Den klareste besked indtil videre er, at julefrokosten nok ikke bliver traditionel.

Vigtigt er det til gengæld, at restriktioner og begrænsninger giver mening. At vi ikke holder fast i foranstaltninger, som gør mere skade end gavn. At det er tydeligt, hvad meningen med de snærende bånd er.

Forleden på et kursus oplevede jeg selv det absurde i reglerne. På kursusstedet gik vi frit rundt til lokaler og toiletter, lige indtil vi nåede til restauranten. Her tog vi mundbind på, inden vi gik de 5-6 meter til bordene, hvorefter vi satte os og tog mundbindene af. Dagen efter handlede jeg i en proppet dagligvarebutik, hvor der jo ikke er krav om mundbind. Hvorfor skal man være 5 m mester i mundbind på restauranten, men ikke i supermarkedet?

Pointen er ikke om mundbind er godt eller skidt, men at det virker bizart, at der er så stor forskel på kravene på to steder, hvor man potentielt er i kontakt med mange forskellige mennesker.

Det ville hjælpe meget, hvis åbenheden omkring beslutninger af restriktioner og begrænsninger var større og uforudsigeligheden mindre. Hvorfor er noget besluttet? Hvad forventer man af effekt? Og endnu vigtigere for de mange erhvervsdrivende, der rammes direkte på drift og økonomi: Hvad skal der til for at vi beslutter det og hvornår gør vi det?

Mette Frederiksen er jo ikke bare fiskernes statsminister, men har også taget corona-ansvaret på sig og sat sig solidt i spidsen for indsatsen. En opfordring skal derfor lyde: åbn op og skab mere gennemsigtighed i den fælles kamp mod corona. Fortæl på forhånd hvilke restriktioner der forventes indført, hvis kontakttallet stiger. Forklar hvad den røde tråd er mellem restriktioner forskellige steder i samfundet. Hvorfor mundbind her og ikke der. Hvorfor forbud nogle steder frem for andre.

Indvi os i planen - så er det nemmere spille med.