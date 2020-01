Skal vi ikke bygge en snemand? Nej, faktisk ikke

NORDJYLLAND:Hvis du er brændt inde med en ny sneslynge du fik i julegave og gerne vil have den afprøvet, så bliver det ikke i januar måned, det kommer til at ske. I hvert fald ikke ifølge DMIs månedsprognose, der lyder som noget, vi efterhånden har hørt mange gange før:

Temperaturer mellem 5 og 9 grader om dagen, om natten mellem frysepunktet og 5-6 graders varme. Med en tendens til, at uge fem bliver en snas koldere end uge 4. Solen kommer kun på kortere, spredte besøg mellem de overskyede dage med byger.

For at det ikke skal være løgn, så ser DMIs spåmænd- og koner også en del blæst i de kommende uger.Gråvejr, blæst o g

Er du helt desperat efter bare at se et snefnug i indeværende vinter, så er der lidt håb. Nætterne kan byde på lidt sne - men du skal ikke sætte næsen op efter at få fyret op under sneslyngen det til trods. Eller bygge en snemand. DMI bruger udtrykkeligt udtrykket "lidt hvidt". Som ikke lever længe i dagtemperaturer omkring 5 grader.

Lidt længere henne i begyndelsen af februar er prognoserne mere usikre, men DMIs langtidsprognoser peger i retning af, det kan gå hen og blive mere vinterligt, når vi kommer et stykke ind i årets korteste måned.

Så hvis du vil bygge en snemand eller have gang i sneslyngen, så er det med at hoppe på det første fly til canadiske Calgary, hvor de har masser af frost at dele ud af for tiden: 30 grader fryser det om dagen i præriebyen, der har huset vinter-OL.