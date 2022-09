Skandalen uden ende: Overskridelse på sygehusbyggeri nærmer sig 1,5 milliarder kroner

AALBORG:- I får noget at skrive om, sagde regionsformand Mads Duedahl (V) på vej ind til pressemøde, som Region Nordjylland mandag eftermiddag havde indkaldt til.

Pressemødet foregår på byggepladsen, hvor der foreløbig er røget godt en halv milliard kroner ekstra på budgettet og sket udsættelse af indvielsen i adskillige omgange.

Sygehuset ligger således lige nu på en femteplads over budgetoverskridelser på offentlige byggerier i de seneste år.

Det ligger nu klart, at budgetoverskridelsen står til at løbe op i cirka 1,37 mia. kroner i alt. Det står på den pressemeddelelse, Region Nordjylland har delt ud, inden pressemødets begyndelse.

Han glædede sig over fremmødet til pressemødet. Og understregede det ved at omtale den enorme opmærksomhed, som Nyt Aalborg Universitetshospital har haft og stadig får.

- Da jeg tiltrådte 1. januar lovede jeg, at atl skulle få alt frem om byggeriet. Den første rapport viste overskridelse på både økonomi og tid. Den rapport kalder vores nye projektdirektør Martin Kjær for ikke retvisende, sagde Mads Duedahl som åbning på pressemødet.

Martin Kjær fik derfor til opgave at lave en mere præcis og fyldestgørende rapport om situationen for projektet.

- Jeg er rigtig ked af det på nordjydernes vegne. Vi står til en ny stor overskridelse af budgettet. Og det tror jeg også er hele regionsrådets ambition. Nu ser vi fremad for at få hospitalet til at funger hurtigst muligt, lød det fra Mads Duedahl.

- Meget i utakt, og problemerne har været meget større end jeg på noget tidspunkt har kunnet forestille mig, konstaterede Mads Duedahl og gav ordet til Martin Kjær.

Den nye projektdirektør kunne så afsløre, at overskridelserne på budgettet løb op i mere end 700 millioner kroner mere end hidtil antaget smat at universitetshospitalets forventede indvielse er udskudt med yderligere to år til medio 2026.

- Da jeg startede kiggede jeg på tidsplanen og så flere ting, der overraskede mig. Tid og økonomi hænger sammen. Skrider tiden, så skrider økonomien også. Jeg har samlet alle folk med indblik i økonomien og gået det igennem minutiøst. Og jeg mener minutiøst. Og det har ført til de 700 millioner kroners overskridelse, fastslog Martin Kjær.

Han kaldte sig desuden overrasket over de såkaldte bygherreleverancer, som har vurderet tiden, og dem kaldte han forkerte.

- Jeg har hyret eksterne rådgivere til at hjælpe os, og jeg har indhentet ekspertise fra Region Østjylland. Der har også været konflikter mellem vore samarbejdspartnere på projektet, og det sker på alle byggeprojekter. Dem skal vi naturligvis have løst, sagde Martin Kjær.

Han fortalte også, at der udover selve universitetshospitalet var en del andet byggeri i gang omkring selve sygehuset, så hele projektet løb op i otte milliarder kroner.

- Af de to års forsinkelser hører det ene til selve byggefasen, mens vi forudser, at færdiggørelsen med al den teknologi, der skal ind i byggeriet samt flytningen kommer til at stå for det andet år af forsinkelsen på de yderligere to år, lød det fra projektdirektøren.

- Nøglen til at få det her færdigt er servicebygningen. Det gælder bl.a. for de små robotter, som skal køre herfra og servicere hele sygehuset. Så derfor handler det om at få skubbet på i forhold til servicebygningen, forklarede Martin Kjær.