Skibsinspektør svækker Forsvarets forklaring

SKAGEN: Nye oplysninger svækker Forsvarets forklaring i sag om nordkoreansk tvangsarbejde.

Den inspektør, som stod for at overvåge byggeriet af det danske inspektionsfartøj Lauge Koch, siger nu, at man ikke kan afvise, at nordkoreanske tvangsarbejdere var med til at bygge skibet. Hans forklaring har ellers hidtil været helt central i Forsvarets afvisning af anklagerne.

Skroget til Forsvarets inspektionsfartøj Lauge Koch blev i 2014 bygget på det polske skibsværft Crist Shipyard. DR2 Dokumentar og Information har oplyst, at et hold nordkoreanske tvangsarbejdere ifølge kontrakter og fakturaer blev hyret til at arbejde på dét og ni andre skibe på det polske værft.

Polske værftsarbejdere har sagt til DR, at de arbejdede sammen med nordkoreanerne på det danske skib.

Men både Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og hovedentreprenøren, Karstensens Skibsværft i Skagen, har afvist, at nordkoreanerne var med til at bygge skroget. Det baserer de dels på FMI’s 15 byggemøder og tekniske inspektioner, som var anmeldt på forhånd, samt et skriftligt svar fra det polske værft og Karstensens Skibsværfts daglige inspektioner på det polske værft.

Direktør Knud Degn Karstensen har til Information forklaret, at firmaets tilsyn med byggeriet har "konstateret, at der ikke har været brug af nordkoreansk arbejdskraft".

Direktøren har desuden sagt, at han er overbevist om, at hans inspektører ville have bemærket, hvis der var nordkoreanske arbejdere på det danske skib.

Men nu siger Karstensens Skibsværfts polske inspektør Tomasz Mulica i interview med Information, at han ikke kan afvise, at nordkoreanerne var med til at bygge dele af skibet.