Skilteforvirring i Nørresundby: - Det er en parkeringsfælde

NØRRESUNDBY:Når man står ved indgangen til Føtex på Carl Klitgaards Vej, er man ikke i tvivl – folk ser vejen som et sted, man lige kan smide bilen, hvis man skal gøre et hurtigt stop i centeret. Alene i den lille time NORDJYSKE var forbi, parallelparkerede en række biler på vejen.

På strækningen her ved Føtex er der ikke noget skilt, der viser, at parkering er forbudt, men det er det.

- Der holder næsten konstant en, to, tre eller fire biler udenfor, fortæller Carsten Møller.

Han bor selv i området og kommer forbi hver eneste dag, hvor han ofte ser folk parkere ulovligt. De mange parkerende bilister har måske overset zone-skiltene på de veje, der fører ind til området. Skiltene viser, man kører ind i en zone, hvor parkering er forbudt. Men de skilte er der tilsyneladende mange, der enten har overset, misforstået eller valgt at overse.

- Hvis folk havde en chance for at kunne se, de ikke måtte parkere her, så ville de jo ikke holde her, konstaterer Carsten Møller.

Han er personligt ikke træt af, at folk parkerer der, men han synes, det er synd for de bilister, der får p-bøder på grund af den dårlige skiltning. Fredag aften havde fire biler fået en bøde, fortæller han.

Grafik: Jette Klokkerholm

Skiltningen er korrekt

Carsten Møller fortæller, han har skrevet til kommunen om problemet flere gange. Men kommunen mener, der er skiltet tilstrækkeligt.

Ifølge Martin Holst Fischer, der er afdelingsleder i Aalborg Kommunes by- og landskabsforvaltning, er fordelen ved zone-skiltning, at man ikke skal sætte skilte op over det hele inde i området. Han henviser til, at den nuværende skiltning lever op til afmærkningsbekendtgørelsen og derfor er tilstrækkelig.

Og det er netop på grund af afmærkningsbekendtgørelsen, at kommunen ikke sætter et ekstra skilt op, der viser parkering er forbudt på vejen.

- Hele ideen med zoneskiltningen er, at der ikke skal sættes ekstra skilte op inden for zonen, forklarer han.

Kan man så ikke sætte et vejledende skilt op?

- Der er skiltet i henhold til afmærkningsbekendtgørelsen. Vi kan ikke opfinde vores egne skilte.

Skilte er vel til for at vejlede folk i, hvad de må og ikke må. Hvis folk ikke forstår vejskiltene, er der så skiltet godt nok?

- Hvis du ikke kender til zone-skiltning, så er det vel skiltets betydning, du ikke forstår. Det indgår som en del af undervisningen, når du tager kørekort.

Der er to veje, der leder trafikken ind i området. Begge steder står skilte, der markerer zonen, hvor parkering er forbudt. Foto: Martin Damgård

Nogle har set det, andre har valgt at overse det

Denne eftermiddag er der også flere biler, der parkerer på vejen bag Føtex. Nogle ganske kort for at sætte en af, andre som en regulær parkering.

En af dem, der parkerede bilen, er Poul Eriksen. Han vidste slet ikke, parkering på vejen er forbudt.

- Jeg har parkeret her for sidste gang, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg har tit spekuleret på, at det var utroligt, man måtte have lov til at holde her, fortæller han.

Senere på eftermiddagen møder vi Svend Erik Andersen, der også havde holdt bilen ind til siden. Han havde også overset skiltet på vej ind i området.

- Det er meget dårligt skiltet. Der ingenting, der siger, man ikke må.

Der er dog også de bilister, der udmærket kender til reglerne - heriblandt Emilie Ørtoft, der ofte oplever at folk parkerer på vejen. Hun mener heller ikke, der er skiltet tilstrækkeligt.

- De zone-skilte er så få steder i Aalborg, så jeg synes, det er lidt kringlet.

Vejen ligger lige bag ved Føtex, og den bliver ofte brugt som parkeringsplads til trods for, der er en p-kælder under centeret. Foto: Martin Damgård

Handler ikke om jura

Carsten Møller forstår godt bilisterne bliver forvirrede over skiltningen, når forbudsskiltene er så langt væk, som de er.

- Hvis der står et skilt med parkering forbudt på én vej, så tror man bare, det gælder for den vej, det står på. Man tror ikke, det gælder for en tværgående vej, der kommer længere fremme, siger han.

Rent juridisk er der dog ikke noget at komme efter, hvis bilisterne får en p-bøde for at holde på vejen. Der er to veje ind til området, og uanset om du kommer fra Vestergade eller Mellem Broerne, vil du blive mødt af skiltene, der viser parkering er forbudt. Men problemet handler ikke om, hvorvidt der juridisk er skiltet korrekt ifølge Carsten Møller.

- Det kan godt være, det lovmæssigt er nok. Men når der i praksis holder en masse biler hver eneste dag, så er det fordi, der er noget galt. Så er det slet ikke nok med de skilte, der står på andre veje, så skal der også stå et skilt, der hvor bilerne holder.