Skjult snavs og skidt: Rengør hjemmets oversete steder

Af Grith Larsen, Ritzau Fokus

Støvsugning, gulvvask og overtørring af flader hører til i en typisk rengøringsrutine.

Men der kan være en del steder i hjemmet, som sjældent ser vand og sæbe, selv om de egentlig kræver det.

Det kan være for eksempel være dørgrebene, køleskabslågen og håndtagene til køkkenlågerne.

Rengøringsekspertens fem fif . - Luft ud, når du gør rent. Åbn tøjskabene, så tøjet også får luft og ikke lugter indelukket. - Kan du ikke overskue en hovedrengøring, så skift et af dine faste punkter på din rengøringsrutine ud med et nyt eller tilføj et nyt element om ugen. - Hiv for eksempel tøjet ud, og tør hylderne over den ene uge. Den næste uge ordner du køkkenskabene foruden den faste støvsugning og rengøring af køkken og toilet. - Er du nervøs for få småting som perler og smykker med i støvsugeren, så sæt en nylonstrømpe på røret. - Nyd, at rengøring også tæller med som motion. Sæt god musik, en podcast eller en lydbog på imens. Kilde: Ann-Alicia Ilskov. /ritzau fokus/ VIS MERE

- Der er også en tendens til at tro, at vandhanen ikke bliver beskidt, men den skal også rengøres, siger sekretariatschef Lars Münter fra Rådet for Bedre Hygiejne.

Også vaskemaskinen skal i ny og næ køre tomme højvarme-vaske for at slå bakterier og biofilm ihjel.

Colibakterier, stafylokokker, coronavirus, luftvejsinfektioner, norovirus - bedre kendt som Roskilde-syge - og de mange forskellige typer af influenza- og forkølelsesvirus smitter ved slimhindekontakt i øjne, næse og mund eller gennem sår og rifter.

Det forklarer Elsebeth Tvenstrup Jensen, overlæge i klinisk mikrobiologi ved Statens Serum Instituts Central Enhed for Infektionshygiejne.

- Tarmbakterier og norovirus finder man oftest ude på toilettet og de håndtag, den vandhane og skylleknap, man bruger derude, siger hun.

- De øvrige infektioner overføres typisk, hvis man glemmer håndhygiejnen, siger overlægen.

Derfor er det vigtigt at rengøre de steder, der har hyppig kontakt med flere personer. Ellers kan man risikere at overføre smitte, hvis man for eksempel gnider sig i øjnene efter at have fået bakterier eller vira på fingrene.

Elsebeth Tvenstrup Jensen råder til, at man fjerner snavs og eventuelle bakterier og infektioner mekanisk - altså ved at køre en sæbevædet klud over.

Mens nogle bakterier og vira vil dø af rengøringsmidlerne, er der andre, som ikke er lige så sarte.

- I vores optik er det ikke nødvendigt, og vi anbefaler heller ikke at bruge desinfektionsmidler derhjemme, når bare man gør grundigt rent, siger overlægen.

- Men er der for eksempel norovirus, resistente stafylokokker eller MRSA i omløb, kan man måske overveje at bruge et klorprodukt og spritklude til andre typer virus. Ikke almindeligt husholdningssprit, det er for koncentreret, siger hun.

Foruden bakterier, virus og infektioner kan et støvet hjem give allergigener og et tungt indeklima, tilføjer Ann-Alicia Ilskov, indehaver af rådgivningssiden husmoderen.dk og tidligere husholderske i kongehuset.

- Der samler sig meget støv bag radiatoren, over skabene og langs hjørner og kanter på lofterne. Men det kan nemt fjernes med en støvkost og en støvsuger, siger hun.

- Husk også at lufte ud tre gange om dagen. Og åbn i engang imellem også tøjskabene, så luften trænger derind, råder hun.

/ritzau fokus/