Skjulte optagelser hos Helgstrand afsløret: Dyremishandling, siger eksperter

Milliardæren Andreas Helgstrand kæmper hårdt for at forhindre, at TV 2's skjulte optagelser fra stutteriet i Uggerhalne bliver offentliggjort.

I forsøget på at stoppe de to Operation X-udsendelser, som er planlagt til efteråret, har han hevet tv-stationen i retten, og mandag mødtes parterne i Retten i Aalborg.

Her satte TV 2 for første gang ord på, hvad de har optaget i Helgstrands stalde, da de i begyndelsen af året fik ansat en journalist som hestepasser.

Ifølge Ketil Alstrup, redaktør på Operation X, har de optagelser af heste med blod i munden fra sår, der ikke får tid til at hele, stribemærker fra overdreven brug af pisk og sporesår, der dækkes med skosværte.

TV 2 har også optagelser fra ridehallen, hvor der er flere eksempler på, at Helgstrand Dressage gør brug af træningsmetoden rollkur, hvor rytteren tvinger hesten til at krølle halsen sammen.

Det slår fem af hinanden uafhængige eksperter fast over for tv-stationen. Træningsmetoden har været bandlyst herhjemme i årevis og er i direkte strid med Dansk Rideforbunds retningslinjer.

Eksperterne, der blandt andet tæller en tidligere landsholdsrytter, en dyrlæge og en forsker, siger samstemmende, at optagelserne viser træningsmetoder, der er et brud på de dyreetiske regler.

Enkelte kalder billederne for "dyremishandling" og "vold mod hesten".

Muldvarp ændrede navn

Redaktør på Operation X, Ketil Alstrup, fortalte i retten, at der ikke var andre måder at afsløre forholdene hos Helgstrand på end at søge ansættelse på stutteriet.

- Ned gennem systemet hos Helgstrand er de meget opmærksomme på at ændre nogle ting, når der kommer kunder, sagde Ketil Alstrup.

TV 2's muldvarp, som ændrede sit navn i CPR-registret for ikke at blive genkendt, har blandt andet filmet samtaler mellem ansatte om at dække skader på heste til, når der kommer potentielle købere i stalden.

Ligesom en staldchef er filmet, mens vedkommende beder om, at der ikke bliver redet med de kontroversielle glidetøjler, der skal tvinge hestens hoved tilbage i en unaturlig position, mellem kl. 13.00 og 14.00, fordi der kommer kunder.

Den såkaldte muldvarp var ansat i en måned, før hun selv sagde op, kort efter hun havde konfronteret Andreas Helgstrand.

Efterfølgende har TV 2 givet Helgstrand mulighed for at se udvalgte optagelser, men det har han afvist. Han har også afvist at stille op til interview i forbindelse med dokumentaren og vil kun overveje det, hvis han får udleveret råbåndene.

Det sker dog aldrig, slog TV 2's advokat fast i retten.

- Det er ligesom en hund, der bider

Andreas Helgstrand forholdt sig ikke til, hvad TV 2 har optaget, men sagde, at "nogle af dyrene er mega vilde".

- De skal tæmmes, for at de kan forstå, at de skal stå og ikke bare pløje folk ned. En politihund får også at vide, at hertil og ikke længere. Du er nødt til at sætte grænser hele tiden, sagde han, da han sad i vidneskranken.

- Det er ligesom en hund, der bider engang imellem. Man skal sætte hestene på plads, ellers er de farlige, store dyr. Men ingen er på min matrikel for at skade heste.

Andreas Helgstrand sagde, at det var "voldsomt grænseoverskridende", at medarbejdere hos Helgstrand Dressage var blevet filmet. TV 2 lovede dog under strafansvar, at alle medarbejdere bliver sløret i de endelige udsendelser.

Den magtfulde hestehandler lagde ikke skjul på, at han er træt af medieomtalen.

- Der har ikke været andet end ballade det seneste halvandet års tid, sagde han med henvisning til Nordjyskes artikelserie om hans forretningsmetoder.

Efter retsmødet bad Nordjyske Andreas Helgstrand om et interview, men det blev afvist. Efterfølgende har Nordjyske sendt ham en sms med nogle konkrete spørgsmål. De er også forblevet ubesvarede.

Han skriver i en sms:

"Det er for Helgstrand Dressage og mig helt principielt, om vi som samfund er der, hvor TV 2's metodevalg er acceptabelt eller ej. Det er lige så principielt for mig, at jeg gerne vil se alle optagelser TV 2 har og ikke en redigeret virkelighed af en hemmelig agents optagelser og i givet fald herudfra have dialogen."

Der falder dom i sagen 4. september.