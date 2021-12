Skolen stopper, idrætten fortsætter: - En kæmpe fordel

NORDJYLLAND:- Selvom det måske kan virke lidt mærkeligt, at man ikke må gå i skole, men gerne må fortsætte i foreningerne, mener jeg bestemt godt, at vi kan gøre det forsvarligt. Her sidder de ikke tæt gennem længere tid, og vi bruger meget krudt på at opfylde alle krav, mens hallen også gør et stort arbejde med ekstra rengøring. Og så er det bare en kæmpe fordel for klubben, at der ikke bliver lukket 100 procent ned. For vi har prøvet, hvor svært det er at få det hele i gang igen efter en nedlukning, fortæller formand i Aars HK, Thomas Veddum.

Tirsdag var sidste almindelige skoledag for landets folkeskoleelever. Fra onsdag står den på hjemmeskole eller nødpasning. De sidste dage har sundhedsmyndighederne også anbefalet langt de fleste kommuner at tage særlige forholdsregler i brug som følge af høje smittetal. I Nordjylland har kun Morsø, Thisted og Læsø Kommune kunnet se sig fri for anbefalinger om opdeling af elever i stamklasser og i skolegården, aflysning af julearrangementer, og udendørs aflevering af børnene.

Men mens skolernes døre er klappet i for i år, holder haller, gymnastiksale og fodboldbaner altså åbent - hvis foreningerne vil.

Myndighederne har ikke sat restriktioner op for foreningslivet, og Danmarks Idrætsforbund opfordrer idrætsklubberne til at fortsætte deres aktiviteter. Det vækker glæde i Aars, hvor man ikke ser det som en stor byrde selv at skulle tage ansvaret.

- Det er rart, at vi selv har kunnet træffe beslutninger. Og med et godt samarbejde mellem bestyrelse, trænere, spillere og forældre, synes jeg ikke, det har været svært at træffe beslutninger, som alle er trygge ved, Thomas Veddum, der dog har oplevet pauser i løbet af sæsonen for enkelte hold efter corona-opblusninger på forskellige årgange.

Han regner med, at de fleste af klubbens hold går på juleferie i slutningen af ugen, mens tiden mellem jul og nytår formentlig ikke bliver helt så aktiv som håbet.

- Der bliver måske spillet enkelte kampe uden særlig mange mennesker i hallen, men vi kommer ikke ud og spiller store stævner, som vi ellers havde planlagt. Vi skulle have haft 13-15 hold til Thy Cup, men det blev aflyst, og vi har ikke gjort noget for at finde andre stævner at melde os til, fortæller han.

De yngste sendt på ferie

Hos Strandby-Elling IF glæder man sig også over, at der ikke er sendt ordre fra højere sted i forhold til, hvordan man skal agere.

Her valgte man dog ikke at køre videre for fuld damp efter statsministerens pressemøde i sidste uge.

- Vi blev enige om at stoppe fra U11 og ned i sidste uge, mens de øvrige hold fortsætter denne uge ud. Hvis ikke det havde været for corona, havde vi også trænet næste uge med, fortæller Erik Bang.

- Beslutningen om at droppe U11 og ned blev truffet fordi det er de årgange, der indtil nu ikke er blevet vaccineret, mens Strandby Skole også har været hårdt ramt i 4. og 5. klasse, siger Erik Bang, der har mødt stor forståelse for beslutningen om en tidligere sæsonafslutning end oprindelig planlagt.

- Min personlige holdning har hele tiden været, at vi skulle følge idrætsforbundenes anbefalinger, men på grund af situationens alvor her i området, synes jeg, vi har truffet den rigtige beslutning, siger Erik Bang fra Strandby-Elling. Arkivfoto: Bent Bach

Og selvom det måske havde været lettere, hvis andre havde givet ordren, glæder han sig over, at det har været op til klubben selv.

- Min personlige holdning har hele tiden været, at vi skulle følge idrætsforbundenes anbefalinger, men på grund af situationens alvor her i området, synes jeg, vi har truffet den rigtige beslutning, og jeg har bestemt ikke noget problem med, at vi selv har skullet træffe valget. Måske havde det været lettere, hvis andre havde bestemt det for os, men jeg synes, det er fint, at man har haft muligheden for at tilpasse sig fra klub til klub, fastslår klubmanden, der også har set medlemmer, der selv har truffet beslutninger, hvor klubben ikke har fundet det nødvendigt.

- Vi har valgt at fortsætte med vores senioridræt. Normalt kommer der 30, men i dag var der kun 8-10 stykker. De har fået buddet og en træner stillet til rådighed, og så står det selvfølgelig frit for, hvad man vil, siger Erik Bang, der selv ser frem til årets sidste træning med klubbens U15-piger - en træning som han er helt tryg ved.

- Måske kan det virke lidt mærkeligt, at de ikke må gå i skole, men godt må gå til håndbold. Men der har jeg det sådan, at når forbundet anbefaler det, så er det, vi gør, konstaterer han.