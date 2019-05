Skoler i kø for at få overskudsmad: Eleverne har ikke fået noget at spise derhjemme

DANMARK: 1.080 tons. Så meget overskudsmad har madspildsorganisationen FødevareBanken leveret i 2018. Det svarer til 2.700.000 måltider.

En del af de leverancer går til særligt udsatte skoler, der kæmper med sultne elever i klasselokalerne, skriver Fagbladet 3F.

Ifølge FødevareBankens direktør, Karen-Inger Thorsen, har banken modtaget et stigende antal henvendelser fra skoler i hele landet.

- Flere og flere skoler efterspørger, om de ikke kan indgå i vores ordning. Lige nu er der flere skoler og kommuner, der står i kø for at få udleveret en del af vores overskudsmad, fortæller Karen-Inger Thorsen.

Hun refererer samtidig til Fagbladet 3F's rundspørge til forskellige skoleledere i landet. Heraf svarer 25 ud af 49 skoleledere, at de oplever sultne elever i klasserne.

Flere af de adspurgte skoler gør brug af FødevareBankens tilbud.

I 2013 leverede FødevareBanken mad til en enkelt skole. Men i dag kører organisationens kølebiler dagligt ud med mad fra FødevareBankens lager i København til i alt 24 skoler rundt omkring i landet.

Derudover har skoler i Kalundborg og Vordingborg også skrevet sig op til et fremtidigt samarbejde.

FødevareBanken er en non-profit organisation, der uddeler gratis overskudsmad fra en række producenter og grossister. Der er tale om friske morgenmadsprodukter, frugt og mælk, der er blevet doneret af faste leverandører på grund af overproduktion eller forkerte mærkater.

Organisationen leverer ellers fortrinsvis mad til væresteder, herberger og krisecentre, men skoler er også efterhånden blevet en del af de faste modtagere.

Organisationen har dog siden 2017 haft et fast samarbejde med Lolland og Guldborgsund Kommune om at levere mad til i alt 13 skoler i området.

Selve maden er gratis, men skolerne skal selv finansiere det årlige logistikgebyr på 10.000 kr.

- Undersøgelser viste, at omkring 30 procent af børnene kom i skole uden at have spist hjemmefra. Det er et enormt højt tal. Derfor valgte vi også at sige ja til projektet med de to kommuner, siger Karen-Inger Thorsen til Fagbladet 3F.