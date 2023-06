Skoler låser elevernes mobiltelefoner inde

NORDJYLLAND:Mens politikerne kappes om at ville indføre forbud mod mobiltelefoner i folkeskolen, tyder en undersøgelse blandt 285 lærere og skoleledere i Folkeskolens Lærerpanel på, at skolerne i stor stil allerede selv har taget hånd om udfordringen og har indskrænket elevernes brug af mobiltelefoner i skoletiden. 78,7 procent svarer nemlig, at deres skole allerede har en mobilpolitik. Det skriver fagbladet Folkeskolen.

Tallet harmonerer med en tidligere DPU-undersøgelse fra 2018, hvor over 80 procent ud af 600 danske skoler svarede, at de enten havde formelle mobilpolitikker fastsat af ledelsen, fælles mobilregler eller var ved at udarbejde dem.

Folkeskolens rundspørge viser desuden, at knap to tredjedele af skolerne med mobilpolitik låser mobiltelefonerne inde, imens en tredjedel (34 procent) af respondenterne svarer, at mobiler skal blive i tasken i undervisningstiden.

- Hvis 80 procent af skolerne allerede har forholdt sig til elevers brug af mobiltelefoner i skoletiden, fortæller det mig, at vi slet ikke behøver at lave regler om det centralt, siger formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Regitze Flannov til fagbladet Folkeskolen. Hun mener, at politikerne ”kan stole på, at de fagprofessionelle kan håndtere problemet og bør give dem friheden til at gøre det”.

Processen giver anledning til at tale med eleverne om, hvad mobiltelefonerne betyder for elevernes fællesskab og i undervisningssituationen, påpeger hun.

At 80 procent af skolerne har en politik for telefonerne, indikerer ifølge udvalgsformanden desuden, at det ikke er i skolen, at elevernes mobilforbrug leder dem i mistrivsel.