Skovejer fandt stjålne minilæssere til flere millioner kroner dækket med gran

VODSKOV:Natten til søndag brød gerningsmænd ind på WJ Maskinstation i Nørresundby og stjal fire minilæssere, som blev vurderet til at have en værdi på et par millioner kroner.

Nu er minilæsserne dukket op igen.

Det fortæller politikommissær ved Nordjyllands Politi Ulf Munch Sørensen.

Maskinerne blev stjålet natten til søndag. Foto: Jan Pedersen

Minilæsserne blev fundet i Hammer Bakker nord for Vodskov. Området, hvor fundet blev gjort, er privat skov, og det var af ejeren af skoven, som blev opmærksom på minilæsserne.

Omkring middag mandag kontaktede han politiet, som rykkede ud til stedet og konstaterede, at det var de stjålne minilæssere. Gerningsmændene havde ellers gjort en indsats for at skjule tyvekosterne.

- Det er forsøgt sløret med lidt gran og sådan lidt, siger Ulf Munch Sørensen.

Maskinerne blev efterfølgende undersøgt af politiet, og de er nu leveret tilbage til ejerne. Umiddelbart var der ikke sket beskadigelse af maskinerne.

Minilæsserne er blevet leveret tilbage til maskinstationen. Foto: Jan Pedersen

Politiet efterforsker fortsat både på stedet, hvor maskinerne blev fundet og på maskinstationen, hvor de blevet stjålet.

Indtil videre har efterforskningen ikke givet en billede af, hvilke gerningsmænd der er tale om.

- Lige pt. har vi ikke noget om, hvem det er og hvor professionelle de. Vi holder øjnene åbne og efterforsker bredt, lyder det fra Ulf Munch Sørensen.

Hvis man har set noget mistænkeligt i nærheden af de to steder, vil politiet meget gerne høre det. Man kan tage kontakt på 114.