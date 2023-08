Skuffet byrådsmedlem bliver løsgænger: - Det er Venstre, der har forladt mig, og ikke mig, der har forladt Venstre

- Jeg er ikke typen, der springer fra det ene politiske parti til det andet.

Sådan indleder byrådsmedlem i Jammerbugt Kommune Kjeld Hedegård Nielsen en pressemeddelelse, hvori han offentliggør, at han ikke længere er en del af partiet Venstre.

- Den udvikling, der på landsplan er sket med partiet Venstre, kan jeg ikke identificere mig med. Jeg kan ikke genkende de værdier, jeg altid har kæmpet og fortsat kæmper for, skriver han og nævner blandt andet minksagen og partiets valg om at blive en del af en socialdemokratisk-ledet regering som grunde til, at han forlader partiet.

Kom som et chok

- Det kom som et chok for mig, at Jakob Ellemann-Jensen (V) fortsætter den linje, som han gjorde før sin sygemelding, hvor han angriber blå blok, uddyber Kjeld Hedegård Nielsen til Nordjyske.

Han ønsker at respektere de valg, partiet har truffet, men ser af samme årsag sig nødsaget til at forlade Venstre.

- Det er jeg nødt til for at kunne se mig selv i øjnene om morgenen.

Farvel efter 24 år

Det nu tidligere Venstre-medlem gør det klart, at beslutningen om at forlade partiet ikke har været nem.

- Det har været et fantastisk svært og tungt valg. Jeg har været medlem af Venstre i 24 år, fortæller han. Derfor sammenligner han også bruddet med Venstre med at gennemgå en skilsmisse.

- Min politiske skilsmisse med Venstre gør ondt langt ind i min liberale sjæl, men jeg kunne ikke med min selvrespekt i behold blive i et parti, der i den grad har svigtet sit ståsted, siger Kjeld Hedegård Nielsen.

Ikke færdig med politik

Kjeld Hedegård Nielsen er imidlertid ikke færdig med politik. Han fortsætter sit politiske arbejde som løsgænger i byrådet, mens han jagter et nyt politisk parti, der afspejler hans værdier og synspunkter, som han kan slutte sig til.

Men hvad der helt præcist skal ske nu, kan byrådspolitikeren endnu ikke løfte sløret for.

- Jeg har ikke gjort nogen overvejelser om, hvad der skal ske. Det må tiden vise, siger Kjeld Hedegård Nielsen til Nordjyske.

Løsgængeren orienterede i fredags borgmesteren i Jammerbugt Kommune, Mogens Gade(V), om sin beslutning. Han fortæller, at borgmesteren i en mail har svaret, at han er ked af, at Kjeld Hedegård Nielsen forlader Venstre.

Både lettet og skræmt

Med beslutningen og det praktiske på plads, skal Kjeld Hedegård Nielsen nu finde sin plads i lokalpolitikken som løsgænger.

- Jeg er både lettet og skræmt. Lettet, fordi jeg ikke kan stå inde for den politik, Venstre fører. Omvendt er jeg også spændt på, hvilke konsekvenser det får lokalt, siger Kjeld Hedegård Nielsen og nævner, at han står til at skal overtage formandskabet for Jammerbugt Forsyning fra januar 2024. En post han godt ved kan blive taget fra ham igen.

- Jeg vil ikke sige, at jeg frygter det, men det kunne godt ske, siger Kjeld Hedegård Nielsen, som dog står fast ved, at han har truffet den rigtige beslutning om at forlade partiet og derfor også må tage de konsekvenser, der følger med.