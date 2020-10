Skylder du penge? Så risikerer du besøg af Nordjyllands Politi

NORDJYLLAND:I løbet af de seneste uger har Nordjyllands Politi haft særlig fokus på at lokalisere, anholde og fremstille skyldnere i fogedretten i Aalborg. Faktisk er hele 30 personer fremstillet inden for de sidste 14 dage.

Politicenter Aalborg Lufthavn, som står for at opsnuse skyldnere under Aalborg Retskreds, forsøger altid først at kontakte skyldnerne per telefon og her gøre dem opmærksomme på, at der skal tages hånd om det økonomiske mellemværende.

- Vi ringer og siger, at "du skulle være mødt i fogedretten, og at der nu er truffet afgørelse om, at du skal møde ved politiets foranstaltning". Det betyder faktisk, at vi skal ud at anholde folk og at køre dem ned til fogedretten, hvor de bliver løsladt, siger politikommissær Bent Thorhauge fra Nordjyllands Politi.

Det kan ende med en overnatning

Men i første omgang får skyldnerne muligheden for selv at møde i retten. Bent Thorhauge fortæller, at mange af dem, der bliver ringet til, får tingene hurtigt ordnet. De tager til fogedretten, får deres sag behandlet og så går de igen.

Hvis aftalen om, at en person selv skal tage afsted, så ikke bliver overholdt, må politiet foretage en anholdelse. Det kan ende med en overnatning bag tremmer.

- Hvis aftalen om selv at tage afsted ikke overholdes, så ophører vores samarbejde. For så må vi forbi og hente personen. Hvis vi ikke træffer personen om dagen, kører vi om aftenen. Forinden har vi ringet til Arresten i Aalborg og sikret os, at der er plads, hvis det ender med en overnatning inden fremmøde i retten næste morgen, forklarer politikommissæren.

Turen ud for at ringe på en skyldners dør sker altså tit. Sådan er de 30 anholdelser indenfor de sidste 14 dage sket. Men det er ikke altid så enkelt.

- Vi kommer også ud til enlige med små børn. Det siger sig selv, at så anholder vi ikke, men laver en aftale med personen om, at de skal få børnene passet, så de kan komme afsted. Og der plejer da at komme en tilbagekaldelse fra retten sidst på dagen, når tingene er ordnet, så sagen kan tilbagekaldes. Derpå fjerner vi den efterlysning i kriminalregistret, vi har oprettet på personen i det øjeblik, vi har fået sagen fra retten.

Nogle sager er år gamle

Det er ikke alle, politiet kan få fat på.

- Vi har dog et forholdsvis nyt system, hvor vi kan gå ind og se, hvem der er familie og pårørende og hvem de har haft kontakt til. Vi ringer nogle gange til personens børn eller forældre og spørger efter telefonnumre. Og det har de oftest. Vi prøver ad alle de kanaler, vi har, så vi ikke behøver køre ud og banke på døren, forklarer Bent Thorhauge.

Der er typisk tale om skyldnersager af både større og mindre beløb - f.eks. ubetalte regninger og lån eller gæld til forsikringsselskaber.

- Vi har sager, der er flere år gamle. Det sker, at vi ikke kan finde personerne, for de har ingen fast adresse eller er tilmeldt folkeregistret på steder, hvor de ikke bor. Det kan også være udlændinge, som har taget kviklån eller har store telefonregninger, fortæller politikommissæren.