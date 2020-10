Slag og spark efter værtshusbesøg gav betinget fængsel og samfundstjeneste

AALBORG:Tre mænd på henholdsvis 20 og 21 år får en alvorlig plet på straffeattesten og skal udføre samfundstjeneste, hvis de ikke skal havne 40 dage i fængsel.

Det kom Retten i Aalborg frem til, da de tre unge mænd torsdag sad på anklagebænken.

De tre mænd blev dømt for i forening at have slået og sparket en mand, som de havde mødt på et værtshus i Aalborg, natten til 19. januar i år. På værtshuset havde der været noget diskussion mellem de tre og en anden gæst, og de fire var gået udenfor for at "ordne" sagen.

Her endte det med, at skubberi og puffen til hinanden tog overhånd, og ofret blev slået og sparket så voldsomt, at han efterfølgende måtte til behandling på sygehuset, og han anmeldte de tre mænd for vold.

Det fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Linnea Vilsbøll, der var anklager i sagen.

De tre unge erkendte, at de havde slået og sparket manden den januar-nat i Aalborgs natteliv, men de afviste, at det var sket i forening, og at de var blevet enige om overfaldet. Samtidig mente de tre mænd også, at det var et slagsmål, hvor ofret også have slået og sparket dem.

Linnea Vilsbøll havde krævet 60 dages fængsel til de tre unge mænd. Men det fulgte retten altså ikke helt, da dommen lød på 40 dages betinget fængsel.

- Dommeren lagde vægt på, at de tre ikke tidligere har været dømt, og at ofret ikke havde så mange skader, siger Linnea Vilsbøll.

Udover straffen fik den ene en advarsel om udvisning af Danmark. Da han er EU-borger og ikke tidligere straffet vurderede retten, at han ikke skulle udvises.

Alle tre mænd valgte at modtage dommen.