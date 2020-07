Slaveriet satte spor i Nordjylland: Pludselig stod der en kulsort mand på stranden i Skagen

NORDJYLLAND:Danmark har været en kolonimagt, der igennem århundreder udnyttede slaver for at skabe rigdom til datidens adel og enevældige konge.

Mens det i dag er meget synligt i Aalborg og andre nordjyske byer, at Danmark har været - og delvis er - koloniherre over Grønland og Færøerne, så skal man kigge bedre efter for at se spor efter de Dansk Vestindiske Øer - St. Croix, St. Jan og St. Thomas.

Men selvom der i Nordjylland ikke er statuer eller vejnavne, så er der - hvis man ser godt efter - tegn på herredømmet over de vestindiske øer og slaveriet.

Og så var der de sorte mennesker, som endte deres dage i Nordjylland. En af dem var slaven Jan Leton.

Gaven fra Amerika plantede i klitterne