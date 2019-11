Slog kvinde med jernstang og bankede sin læge

AALBORG:En 21-årig mand fra Aalborg har fået otte måneders ubetinget fængsel for grov vold flere forskellige steder i Aalborg. Han har blandt andet slået en læge, da hun nægtede at udskrive medicin til ham. Manden skubbede hende i ryggen, så hun faldt, hvorefter han slog hendes briller af.

Derudover blev han dømt for at slå en kvinde fire gange med et koben, begå indbrud samt bære rundt på en foldekniv, fortæller anklager Torben Kaufmann fra Nordjyllands Politi.

Den 21-årige mand nægter at have begået vold, men modtog dommen.

Det er flere måneder siden, at manden blev kendt skyldig, men først nu har mentalundersøgelsen vist, at han er egnet til almindelig fængselsstraf.