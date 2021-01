Slut med at betale med kontanter i bussen

NORDJYLLAND:Fra og med torsdag 14. januar kan du ikke betale med kontanter, hvis du skal med bus eller flextrafik under Nordjyllands Trafikselskab (NT).

De nye corona-restriktioner og især kravet om at holde to meters afstand til hinanden har fået landets trafikselskaber til at indføre et midlertidigt stop for kontant betaling.

- Man kan ikke betale med kontanter og samtidigt holde to meters afstand, som chef for kunder og salg hos NT Mette Henriksen udtrykker det over for NORDJYSKE.

Normalt skal NT leve op til betalingslovens paragraf 81 - også kaldet kontantreglen - der hidtil har forpligtet trafikselskabet til at tage imod kontanter. Da NT tidligere bad passagererne om ikke at betale med kontanter, udløste det en klager med henvisning til netop betalingsloven.

Men nu har Forbrugerombudsmanden givet NT dispensation fra kontantreglen.

- Efter en dialog med Forbrugerombudsmanden må vi nu gerne dispensere fra betalingsloven, fordi vi har ubemandede selvbetjeningsmiljøer, fortæller Mette Henriksen.

Her henviser hun til, at passagerer - ud over at bruge rejsekort - også kan købe billet til via NT Billet app eller webshoppen på NTbillet.dk, inden de går ind i bussen. Passagerer, der benytter flextur eller flexhandicap opfordres til at bestille deres tur i Flextrafik app'en eller på nt.flextrafik.dk. I nødstilfælde kan turen bestilles hos NT's kundecenter på telefon 9811 1111, hvorefter der så sendes en faktura.

I forvejen er teknikken i bussen omstillet, så passagerer med rejsekort kan tjekke ind ved bussens midterdør eller bagdør, så de ikke kommer for tæt på chaufføren.

Der er ikke sat dato på, hvornår det midlertidige stop for brug af kontanter i busserne ophæves. Det afhænger af, hvornår corona-restriktionerne lempes.