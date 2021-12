Her er alle de nye restriktioner, du skal kende

NORDJYLLAND:Resten af december vil for mange mennesker foregå på en anden måde, end man havde håbet på eller regnet med.

Det står klart, efter statsminister Mette Frederiksen onsdag aften sammen med erhvervsminister Simon Kollerup (S) præsenterede en række restriktioner, der skal bremse smitten med blandt andet den nye omikron-variant.

Konkret træder disse restriktioner i kraft allerede fra på fredag den 10. december:

- Natteliv og diskoteker lukkes, det samme gør spillesteder med koncerter og lignende med mere end 50 stående publikummer

- Mundbind bliver et krav, når man står op på indendørs serveringssteder

- Restauranter skal lukke klokken 24, og det vil være forbudt med udskænkning og salg af alkohol mellem klokken 24 og 05 på alle serveringssteder og i butikker

Fra 15. december sendes alle elever i grundskolen fra 0.-10. klasse hjem på forlænget juleferie med enkelte dages fjernundervisning, der vil vare frem til den 4. januar. For efterskoleelever vil juleferien vare fra 19. december til 7. januar.

Foreløbig vil restriktionerne gælde i fire uger.

Det er dog myndighedernes klare forventning at kunne genoptage fysisk fremmøde i skolerne efter nytår, ligesom der heller ikke vil blive lukket ned for fritidsaktiviteter.

Samtidig opfordrer regeringen til, at arbejdspladser aflyser julefrokoster og større arrangementer, ligesom alle dem, der kan, opfordres til at arbejde hjemmefra.

- Vi ved godt, at det for mange vil være et uvelkomment gensyn med hjemmearbejdspladsen, men lige nu er det nødvendigt, siger statsminister Mette Frederiksen, som samtidig understregede for de danske skoleelever, at der ikke vil blive tale om en længerevarende nedlukning.

I det hele taget gjorde statsministeren meget ud af at gøre klart, at der ikke er tale om en egentlig nedlukning.

- Vi ønsker at holde samfundet så åbent som muligt. Vi vurderer stadig, at det er muligt at holde store dele åbent takket være den store vaccinetilslutning, siger Mette Frederiksen.

- Nedlukninger vil komme med store omkostninger for voksne og børn og for virksomheder og kulturliv. Derfor vil vi gøre, hvad vi kan for at undgå omfattende nedlukninger ved at sætte ind og yderligere forsinke den nye omikron-variant.

Pressemødet var derfor også én stor opfordring til den danske befolkning om at lade sig vaccinere - for de voksne at få det tredje stik og for børnene at få deres første mod corona.

- Håbet er, at vi i den her mellemliggende periode får vaccineret rigtig mange børn og unge i Danmark.

- Sundhedsmyndighederne vurderer nu, at der er samfundssmitte med den nye omikron-variant med 577 tilfælde. Den indebærer en betydelig risiko for at overbelaste sundhedsvæsenet. Det er selvfølgelig ikke kun i Danmark, man ser på situationen med stor alvor - det gør man i hele Europa, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.

Den seneste uge er flere end 38.000 nye smittede blevet konstateret. Det er det højeste antal nogensinde under epidemien. Ligeledes er indlæggelsestallet femdoblet de seneste to måneder - seks af de indlagte på de danske sygehuse er indlagt med omikron-varianten.