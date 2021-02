Smækfuld af smag: Her får du takeaway i topklasse

Grafik: Jette Klokkerholm

Bistro59 er indbegrebet af fransk hygge og gedigen kogekunst. Tag et kig rundt i restauranten og observer nips, lamper og plakater. Det er noget helt særligt.

Desværre ser man kun indretningen af restauranten i et kort øjeblik ved afhentning af sine brune papirsposer med de dejlige tunge retter, der altid varmer kroppen så godt.

I dag er det fiskesuppe med kartoffel-fiske-kroketter og fennikelsalat, der er rørt tatar med kartoffelchips, kalvefrikassé med grønsager og en marzarin-tærte med marengs og cremefraiche.

Fire retter som vi bedømmer ud fra, hvor nemt det er at håndtere og eventuelt varme dem, hvordan de smager, og om pris og kvalitet hænger sammen.

Sådan bedømmer vi takeaway 1 stjerne - Ikke optimalt – brug for forbedringer 2 stjerner - Det meste fungerer – nogle ting kunne være bedre 3 stjerner - Alt i orden – god mad VIS MERE

Fiskesuppen luner man selv. Den er legeret med fløde og har en dyb bund af kraft i smagen. Kroketten er denne dag baseret på kartoffel og pighvar, og den sprøde overflade gør retten godt.

Fiskesuppen smager godt med masser af bund. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Hos Bistro59 ved de ikke blot noget om mad, de ved også en masse om vin. Vi bliver anbefalet en Chardonnay fra Domaine des Crais - Jean Luc Tissier 2014 til forretten her, og det er noget nær et perfekt match. Den afdæmpede syre lægger sig blidt i munden og gør sig til over for den cremede suppe. Der er noter af lakrids, der går godt til garniturens anis-agtige fennikel og dild.

For 95 kroner deler vi en tatar, der som altid på Bistro59 er himlende god. Den er rørt med en mayo og masser af urter. Det ender med at blive en super lille mellemret, som vi drikker rødvin til - også anbefalet af vintjeneren. Denne gang er det en beaujolais, der smager mildt og gør tatarens sprøde salater lidt mere bitre, end de fremstår fra naturens hånd.

Indbydende comfort food. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Denne vin er dog ikke sat til tataren, da retten er et tilvalg ikke inkluderet i ugens menu. Den er sat til hovedretten med den sprængte pinkfarvede kalv, som er iklædt vintergrønsager som gulerødder, selleri og kartofler i en let stuvning.

En varm og kærlig ret som rødvinen, en Gamay fra Chatau du Moulin-á-vent 2016, til gengæld passer helt perfekt til. Den høje syre samt milde noter af fad, skovbund, røde bær og anis lægger sig godt til det ligeledes milde udtryk, som en ret med stuvning også har, og så passer den også godt til rodfrugterne.

Tilbage er desserten, som er en lækker sødmefyldt marzarinkage med marengs til. Vi drikker en sød rom til, men tag endelig en kop kaffe i stedet og nyd den i sofaen.

Dessert-kagen med sit tilbehør. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Et godt råd er at købe restaurantens tilbud om vin. De har godt styr på det, og det er altid rart at få vin, der er valgt ud fra maden.

Vi ender med en pris på to gange 300 kroner, 95 kroner for tataren og 275 kroner for to flasker vin.

I alt 970 kroner, og det er rimeligt for fire serveringer til hver og masser af mad og vin.