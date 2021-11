Smalt flertal i regionsrådet lagde hårdt ud - se hvad det endte med

NORDJYLLAND:De kom skidt fra start, men nu er den politiske fred sikret med en aftale om fordelingen af poster i det nye regionsråd. En aftale, som den røde blok er tilfreds med:

- Det er vi, siger Mogens Nørgaard, der som gruppeformand for socialdemokraterne har forhandlet aftalen på vegne af S, SF og Enhedslisten.

Der var ellers lagt op til et regionsråd, skarpt delt på midten, da Venstre dagen efter valget præsenterede rød blok for det, der blev opfattet som et "take it or leave it"-tilbud, som oppositionen ikke tog særlig godt imod:

- Vi er overraskede og forundrede. Der er ikke lagt op til nogen form for drøftelse af et fælles grundlag for arbejdet i det kommende Regionsråd, lød det i et brev fra de skuffede politikere, underskrevet af Ulla Astman, (S), Lene Linnemann, (SF) og Susanne Flydtkjær (EL).

Men siden er fronterne altså blødt lidt op. Dog vil det måske overraske nogen, at den radikale nyvalgte Marianne Mulle Jensen støtter Mads Duedahl som ny formand:

- Men jeg er ikke en del af konstitueringsaftalen. Jeg står imellem de to blokke og har ikke skrevet under på nogen aftale. At jeg godt kan pege på Mads Duedal som formand for regionsrådet er noget andet, lyder det radikale svar.

Mads Duedahl erkender på bagkant, at det nok gik lidt for hurtigt dagen efter valget:

- Vi havde ikke sovet hele natten, og så kan der nemt opstå nogle misforståelser. Jeg er glad for, at vi nu er nået frem til en forståelse, for vi skal jo samarbejde, siger han.

Og det kan Mogens Nørgaard godt støtte:

- Der kan godt ryge nogle finker af panden. Men vi skal have regionen til at fungere for både borgerne og medarbejderne, og det vil vi gerne være med til at tage ansvar for, siger han.

- Vi vil selvfølgelig forsøge at få så meget af vores egen politik igennem slm det er muligt. Men ja, jeg er tilfreds med aftalen, ellers havde vi ikke sagt ja.

Her er aftalens vigtigste punkter Partierne er enige om at søge et bredt politisk samarbejde, som kan medvirke til beslutninger, der hviler på et stabilt fundament til gavn for regionens medarbejdere og borgere. Det Radikale Venstre (kaldet valggruppe 2) udgør en selvstændig valggruppe og peger på Mads Duedahl (V) som regionsrådsformand og tilslutter sig fordelingen af udvalgs- og formandsposter. Der er indgået en fordelingsaftale med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, og følgende er gældende for valgperioden: Regionsrådsformand: Mads Duedahl, Venstre 1. næstformand: Pia Buus Pindstrup, Konservative 2. næstformand: udpeges af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Forretningsudvalget Partierne er enige om denne repræsentation i forretningsudvalget blandt de 15 medlemmer: Venstre: 3 Konservative: 3 Nye Borgerlige: 1 Dansk Folkeparti: 1 Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten: 7 pladser. VIS MERE

Mads Nørgaard, (S), gruppeformand for partifællerne i Regionsrådet, ventes at få posten som 2. næstformand. Arkivfoto: Henrik Bo

Det forventes, at Mogens Nørgaard får posten som 2. næstformand. I det nuværende regionsråd har Venstre haft posten som 1. næstformand og SF posten som 2. næstformand. Men her var Mads Duedahl - med henvisning til konstitueringen i 2009, hvor Venstre følte sig forbigået - ikke parat til at give køb på sin ret.

Derfor bliver 1. næstformandsposten de kommende fire år besat med den konservative Pia Buus Pinstrup.

De seneste to perioder har først Jess V. Laursen, (V), og senest Lone Sondrup, (V), været 1. næstformand.

Mads Duedahl, (V), har som kommende formand for regionsrådet 22 mandater bag sig sig fra Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, DF og De Radikale, mens den anden fløj bestående af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, har 19 mandater.

Aftalen om fordeling af udvalgsposterne omfatter tre formandsposter for faste udvalg til rød blok. Det drejer sig om udvalget for klima, miljø og bæredygtighed, udvalget for rekruttering og arbejdsmiljø samt udvalget for regional udvikling.

Venstre havde i første omgang lagt op til, at udvalget for rekruttering og arbejdsmiljø, som begge fløje anser for at være vigtigt i den kommende periode, skulle være et midlertidigt udvalg i to år. Men det ligger nu i aftalen, at det skal bestå i hele den kommende fireårige periode.

Ullas Astman, (S), snart forhenværende regionsrådsformand, er ikke personligt skuffet. Det kan man ikke være i politik, siger hun. Men siden 2013 har det røde flertal i regionsrådet sikret den borgerlige side indflydelse på vigtige poster.

Derfor var hun sammen med SF og Enhedslisten skuffede efter det meget korte møde med Mads Duedahl dagen efter valget:

- På et meget kort møde mellem Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten på den ene side og Mads Duedahl på den anden side blev vi præsenteret for et oplæg, hvor der tydeligt flere gange blev gjort opmærksom på, at der ikke var tale om en forhandling.

De konservatives Pia Buus Pinstrup bliver 1.næstformand for det nye regionsråd. Arkivfoto

De to tilbud, der var på bordet på mødet, omfattede udvalg udenfor regionens kerneområde, sundhedsvæsenet - og ingen formandsposter. Ulla Astman var - trods en kraftig tilbagegang siden 2017 - topscorer på de personlige stemmer foran både den nye regionsrådsformand Mads Duedahl, (V), og den kommende 1. næstformand, Pia Buus Pinstrup, (K).

De fik tilsammen 25.789 personlige stemmer mod Astmans 31.717.

I 2009 var venstre ikke med i formandskabet. Det er der dog rådet bod på i de to seneste perioder, hvor først Jess V. Larsen og siden Lone Sondrup, begge fra Venstre, har været 1. næstformand.

