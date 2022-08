Smartphones påvirker nattesøvn:  Flere nordjyske børn og unge sover for lidt, er ensomme eller drikker for meget

NORDJYLLAND:I løbet af de seneste fire år er der sket en stigning i antallet af børn og unge, der sover for lidt, er ensomme eller tidligt begynder at drikke alkohol.

Hvert fjerde år spørger regionen og de nordjyske kommuner børn og unge i 5. og 8. klasse i hele Nordjylland, hvordan de oplever deres egen trivsel og sundhed. Godt 7.000 børn har svaret i den seneste undersøgelse, og det er de resultater, der får politikerne til at reagere.

Undersøgelsen viser bl.a., at mange børn og unge kigger på telefon eller tablet lige inden de skal sove, hvilket beviseligt forringer deres nattesøvn. Flere tidligere undersøgelser har dokumenteret, at det kunstige lys fra f.eks. smartphones eller tv spolerer den naturlige søvn og dermed kan skade helbredet. Lys signalerer til hjernen, at vi skal holde os vågne og nedsætter produktionen af det søvndyssende hormon melatonin. Mangel på søvn menes at påvirke både immunforsvar, stofskifte og dermed ens vægt, og øge risikoen for diabetes og andre sygdomme. For lidt søvn påvirker også børns evne til at klare sig godt i skolen.

I præsentationen af børnesundhedsprofil 2021 understreges det, at nordjyske børn og unge generelt trives godt og i dag er mere fysisk aktive sammenlignet med for fire år siden. Men der er samtidig flere, der føler sig ensomme, pressede af tests og eksaminer i skolen, drikker alkohol jævnligt og sover mindre end sundhedsstyrelsen anbefaler.

Det viser undersøgelsen Undersøgelsen af nordjyske børns sundhed og trivsel viser bl.a.:

Hver tredje pige føler sig ensom.

Hver tredje ung i 8. klasse føler sig for det meste eller altid presset af test, eksaminer og karakterer.

Hvert tredje barn og ung sover mindre end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Mange bruger skærm inden sengetid.

Langt over halvdelen af de unge i 8. klasse har prøvet at drikke alkohol. Desuden har hver femte ung prøvet at drikke fem eller flere genstande ved samme lejlighed.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol.

I alt 7.138 nordjyske børn har svaret på det spørgeskema, som børnesundhedsprofilen er baseret på. Svarene er indhentet i 5. og 8. klasser i perioden 15. august 2021 til 15. oktober 2021. Børnesundhedsprofilen 2021 VIS MERE

Ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl (V), der også formand for Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Nordjylland, er næste skridt , at region og kommuner sætter ind med forebyggende indsatser, der kan være med til at forbedre børne- og ungdomslivet i hele Nordjylland.

- Vi kan se, at der særligt er behov for at styrke fokus på den mentale sundhed og trivsel – derfor skal vi tage tegn på ensomhed og stress alvorligt. Derudover skal vi også have fokus på søvnmangel og alkoholindtag, der begge kan påvirke psyken og sundheden, udtaler Mads Duedahl, i en pressemeddelelse om undersøgelsen.

I Sundhedssamarbejdsudvalget er de nordjyske kommuner repræsenteret med blandt andre Mogens Jespersen (V), næstformand for udvalget og borgmester i Mariagerfjord Kommune. Han er enig i, at resultaterne giver grund til at handle.

- Langt over 80 procent af børnene i både 5. og 8. klasse svarer i undersøgelsen, at de generelt føler sig sunde og raske og har det godt i fritiden. Men det må ikke blive en sovepude. Vi skal blive ved med at understøtte den gode udvikling, og det kræver, at vi sætter ind på de punkter, der risikerer at påvirke de nordjyske børn og unges sundhed og trivsel i en uhensigtsmæssig retning, udtaler Mogens Jespersen.

Undersøgelsen og resultaterne for de enkelte kommuner fremlægges i løbet af ugen elektronisk på Region Nordjyllands hjemmeside, under Børnesundhedsprofil 2021.