Smilet stivner i Fårup efter besparelse: - Flere tusinde kommer hertil med busser

NORDJYLLAND:Der plejer altid at være fyldt med brede smil i Fårup Sommerland. Men lige for tiden er der mest plads til panderynker i forlystelsesparken.

Årsagen er, at Region Nordjylland netop har meldt ud, at der skal ske markante besparelser på den kollektive trafik. Et stort underskud tvinger Nordjyllands Trafikselskab til at fjerne to af sommerens busruter. Helt konkret handler det om sommerrute 99 mellem Skagen og Blokhus - og rute 92 mellem Aalborg og Fårup Sommerland.

Det var med en vis overraskelse, at lukningen af sommerruterne blev modtaget i Fårup Sommerland.

- Det er flere tusinde gæster, der hvert år kommer til Fårup Sommerland med busser. Hvor mange, der kommer med de enkelte ruter, har vi ikke præcise tal på. Men det bekymrer os selvfølgelig, når man nedlægger de her ruter. For vi er optaget af at få den bedst mulige dækning med kollektiv trafik i forhold til at kunne få både turister og faste borgere til Fårup Sommerland, siger Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland.

I dialog med trafikselskab

På baggrund af beslutningen om at nedlægge ruterne var Niels Jørgen Jensen tirsdag i kontakt med Nordjyllands Trafikselskab (NT) for at få mere klarhed over konsekvenserne.

- Det her er jo også nyt for NT, som lige nu sidder og arbejder med de her tilpasninger. Men jeg har noteret mig, at de er opmærksomme på vores bekymring, og det lyder også til, at de måske vil lave nogle tilpasninger - eksempelvis på rute 200, der er en helårsrute (mellem Aalborg og Blokhus, red.). Rute 200 plejer at køre omkring Fårup Sommerland på visse afgange om sommeren, forklarer Niels Jørgen Jensen - og tilføjer, at forlystelsesparken traditionelt har haft et glimrende samarbejde med NT.

- Tidligere har vi haft stor glæde af, at der eksempelvis er blevet sat ekstra busser ind, hvis der er mange passagerer - og det har de sagt, at de vil have opmærksomhed på, hvis nedlæggelsen af sommerruterne eksempelvis betyder, at der bliver en del ekstra passagerer på andre ruter.

Men selvom der trods alt er positive toner omkring dialogen, så understreger Niels Jørgen Jensen, at han stadigvæk er bekymret over nedlæggelsen af sommerruterne.

- Om det i sidste ende påvirker vores samlede gæstetal, det kan man ikke konkludere direkte. Men der er i hvert fald nogle gæster, der får en anden og mere besværlig vej til Fårup Sommerland. Og det er vi selvfølgelig kede af, for vi vil gerne være så tilgængelig som muligt for alle typer af gæster, siger Niels Jørgen Jensen, der er direktør for Fårup Sommerland. Arkivfoto

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at de her ruter bliver nedlagt. Og en ting er Fårup Sommerlands behov, men der er jo også andre dele af sommerlandet, der har haft glæde af ruterne. Men vi må selvfølgelig respektere, at der er en økonomi, der skal hænge sammen.

Niels Jørgen Jensen har endnu svært ved at komme med et bud på den besøgsmæssige effekt af, at ruterne nedlægges.

- Om det i sidste ende påvirker vores samlede gæstetal, det kan man ikke konkludere direkte. Men der er i hvert fald nogle gæster, der får en anden og mere besværlig vej til Fårup Sommerland. Og det er vi selvfølgelig kede af, for vi vil gerne være så tilgængelig som muligt for alle typer af gæster, siger Niels Jørgen Jensen.