Smilla og Camille er glade for at være tilbage i klasselokalet: - Det er dejligt at se vennerne igen

HJØRRING:Efter over en måned derhjemme vendte eleverne på landets folkeskoler i denne uge tilbage til klasselokalerne. Men hvordan er det egentlig gået?

Her fortæller 7-årige Smilla Gaarden Sørensen og 11-årige Camille Sehested Søndergård fra henholdsvis 1. og 5. klasse på Muldbjergskolen i Hjørring om, hvordan det har været at komme tilbage til skolen og vennerne. Smilla havde "første skoledag" i onsdags, og fredag var det så Camilles tur til igen at se sine klassekammerater.